Zgrada Gradskog pozorišta, koja je počela da se radi prije devet godina, trebala bi da bude otvorena do kraja godine. To je za „Dan“ najavio Bajko Vučićević, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, ističući da se u zgradi trenutno radi termo-tehnika.

Izvor: Promo/Gradsko pozorište

Kamen temeljac za zgradu Gradskog pozorišta postavio je tadašnji gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović krajem oktobra 2016. godine, a rok za završetak bio je 24 mjeseca, kako prenosi Dan.

"Glavni poblem je bilo to što je prvo trebalo da se završi javni poziv za izvođača radova na termo-tehničkim instalacijama. To je uslovljavalo da mogu da se rade ostale faze. U maju smo imali javni poziv, ali je pristigla neispravna ponuda. Na ponovljenom pozivu dobili smo izvođača. U septembru smo zaključili ugovor, a aktivni su nam ugovori i za građevinsko-zanatske radove, za automatiku, za izradu nadstrešnice, za testiranje hidro-tehničkih instalacija ", rekao je Vučićević.

„Dan“ je interesovalo kada tačno će zgrada Gradskog pozorišta biti otvorena, a direktor se nada da će građani sledeće godine u novoj zgradi gledati predstave,

"Nadam se da će, ukoliko ne budemo imali više nepredviđenih okolnosti, Gradsko pozorište biti završeno do kraja godine. Uporedo ćemo raditi na pripremi dokumentacije za tehnički prijem objekta", rekao je Vučićević.

Vučićević kaže da je scenska oprema ugrađena i testirana, kako prenosi Dan.

"Preostalo je da se odradi finalno testiranje i ukoliko je potrebno da se odrade određene korekcije tako da nemamo velikih nedostataka ili prepreka da se ta oprema pusti za korišćenje", ističe Vučićević.

Bajko Vučićević kaže da su OŠ „Savo Pejanović“ uputili zahtjev za saglasnot da se privremeno postavi skela na dijelu objekta prema školi i da im se dozvoli uređenje tog prostora.

"Nijesmo još dobili izjašnjenje, ali se nadamo pozitivnom odgovoru. Bitno je da dobijemo pozitivno mišljenje za postavljanje skele, a ostali dio se može i naknadno završavati budući da je to Vladina parcela", naveo je Vučićević.

"U intenzivnoj smo komunikaciji sa privrednim društvom koje je isporučilo opremu tako da ništa nećemo bez njihovog znanja preduzimati kako ne bi došlo do oštećenja ili kako bi ta oprema izgubila garanciju. Privredno drištvo sa kojim je ugovorena nabavka će izvršiti ta finalna testiranja kako bi sve bilo u redu i omogućilo nesmetano funkcionisanje. To će se raditi uporedo sa finalnim radovima i sve će biti do kraja godine", kaže Vučićević.

Vučićević tvrdi da je sve u redu sa akustikom dvorane.

"Jeste, nekoliko puta sam izvršio neposredni uvid i prezentovano mi je sve. Sve je regularno, čak ima i projektor koji može da se pusti da se uvjere ljudi da akustika postoji i da je ozvučenje na dobrom nivou. Sve će to pokazati finalna testiranja", kaže Vučićević.

On nije mogao saopštiti koliko će zgrada Gradkog pozorišta na kraju ukupno koštati građane Podgorice.

"Ne mogu precizno saopštiti tu informaciju budući da imamo određeni broj aktivnih ugovora. Kad se sve okonča precizno ćemo reći", ističe Vučićević.

Direktor Agencije kaže da je projekat zgrade imao određene mane.

"Nakon što stavimo u funkciju objekat znaćemo da li je urađen u skladu sa svim potrebama Gradskog pozorišta. U toku projektovanja sami korisnik prostora imao je određene zahtjeve pa se i u tom dijelu radilo preprojektovanje", kaže Vučićević.