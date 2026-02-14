Koje stvari smijete da "ukradete" iz hotela? Ukoliko prekršite pravila završićete na crnoj listi

Boravak u hotelu donosi uživanje, ali i pravila. Otkrijte šta smijete da ponesete sa putovanja i kako da izbjegnete dodatne troškove.

Izvor: Hotel Maximilian's/Youtube

Boravak u hotelu podrazumijeva komfor, pažljivo birane detalje i sitnice koje gostu treba da pruže osjećaj luksuza i pažnje. Upravo zato mnogi, pri pakovanju kofera, zastanu na trenutak i zapitaju se da li je u redu ponijeti određene stvari iz sobe. Iako djeluje bezazleno ubaciti mali "suvenir" u torbu, pravila postoje - i nisu sva nepisana.

Hoteli širom svijeta ulažu značajna sredstva u opremanje soba, ali istovremeno računaju na to da će određeni potrošni materijal biti iskorišćen - pa čak i odnijet. Problem nastaje kada gosti pređu granicu i ponesu predmete koji nisu namijenjeni za to. U nekim slučajevima to može rezultirati dodatnim troškovima, a u ekstremnim situacijama i zabranom budućih rezervacija.

Dozvoljeni kozmetika i papuče

Male sapune, šampone, regeneratore i losione hoteli najčešće obezbjeđuju kao potrošni materijal. Ti proizvodi su već uračunati u cijenu boravka i predviđeni su za jednokratnu upotrebu. Isto važi i za kesice kafe, šećera, čaja, kao i za hemijske olovke i blokčiće sa logotipom hotela - oni često služe i kao marketinški alat.

Papuče su još jedan predmet koji je uglavnom dozvoljeno ponijeti, jer se iz higijenskih razloga rijetko ponovo koriste. U nekim hotelima gosti dobijaju i male poklone dobrodošlice - piće, čokoladice ili simbolične suvenire - koji su namijenjeni upravo njima. Ključno pravilo glasi: sve što je jasno potrošno i individualno upakovano, u većini slučajeva možete ponijeti.

Peškiri, posteljina i bademantili ostaju u sobi

Za razliku od mini kozmetike, peškiri, čaršafi, jastuci i ćebad nikako ne spadaju u "suvenire". Ovi predmeti dio su osnovne opreme sobe i njihovo iznošenje smatra se krađom. Isto važi i za mekane hotelske bade-mantile koji često djeluju kao savršen podsjetnik na romantičan vikend - ali su namijenjeni isključivo korišćenju tokom boravka.

Mnogi hoteli danas vode detaljnu evidenciju inventara, a neki čak koriste elektronske oznake za praćenje skupih tekstilnih proizvoda. Ukoliko nešto nestane, hotel ima pravo da vam dodatno naplati trošak, što može značajno uvećati račun. U pojedinim slučajevima, gosti koji redovno odnose inventar mogu završiti na takozvanoj “crnoj listi”.