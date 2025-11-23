Advokati osumnjičenog navode da je bračni par planirao da noć provede zajedno u hotelskoj sobi, ali su u poslednje vrijeme imali bračne probleme.

Izvor: Nickelas Kok / AFP / Profimedia

Bosanskohercegovački državljanin O.H. (46) osumnjičen je za ubistvo svoje supruge (53) u hotelskoj sobi u centru Antverpena.

Prema pisanju medija u Belgiji, O.H. je iz svoje sobe izašao, bio je dezorijentisan i rekao prolaznicima: "Zovite policiju, nešto sam strašno uradio svojoj ženi!". Policija je brzo stigla na lice mjesta i ušla u hotelsku sobu gdje su zatekli žensku osobu u teškom stanju. Ljekari hitne pomoći su pokušali da je reanimiraju, međutim, ona je preminula na licu mjesta.

Tužilaštvo je odredilo pritvor O.H. i pokrenulo je zvaničnu istragu.

Obdukcija bi trebalo da rasvetle tačan uzrok smrti. Advokati osumnjičenog navode da je bračni par planirao da noć provede zajedno u hotelskoj sobi, ali su u poslednje vrijeme imali bračne probleme.

Motiv ubistva i detalji još uvjek nisu poznati. Nekoliko gostiju iz hotela je svjedočilo dolasku hitnih službi.

Par iz Francuske koji je odsjeo u hotelu je rekao da su videli ekipe hitne pomoći, vatrogasce i policiju misleći da se radi o pljački. Dvojica prijatelja iz Holandije su takođe primetili ekipe hitne pomoći, ali tek kasnije su saznali da je riječ o ubistvu.