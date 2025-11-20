Prije 20 dana Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela je rješenje kojim se utvrđuje status nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Uprava za nekretnine, postupajući po zahtjevu Uprave za zaštitu kulturnih dobara upisala je zabilježbu na veliki zemljišni kompleks od 63.000 kvadrata, nekadašnju vojnu bazu na rtu Skočiđevojka nadomank Reževića, da je od sada to nepokretno kulturno dobro.

To se navodi u listu nepokretnosti u koji su “Vijesti” imale uvid.

“Zabilježba statusa - nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja -Skočiđevojka - baterija obalske artiljerije JNA”, navodi se u katastarskoj evidenciji.

Time se i zvanično zemljišni kompleks u vlasništvu kiparske kompanije “K.D.P. Promotion and investments limited” proglašava kulturnim dobrom, a investitoru, ukoliko i dalje namjerava da gradi, daje mogućnost da to čini, ali prethodno mora da uradi novi projekat, shodno novom statusu koji ima ova lokacija, kažu Vijesti.

“Baterija obalske artiljerije ili bunker Skočiđevojka se sastoji od sistema podzemnih tunela ili hodnika, koji se završavaju topovnjačama na litici. Tuneli su širine oko jedan metar i u blagom su padu u pravcu jug-sjever. Po istom pravcu su smještene četiri topovnjače sa vizurama ka otvorenom moru. Duž podzemnih hodnika je 15 prostorija zatvorenog tipa i različite veličine, ulazi/izlazi, rampe, stepeništa i drugim tunelima povezani odbrambeni i komunikacioni objekti i sistemi. Tuneli su izgrađeni unutar stijena, glavni hodnik postavijen je paralelno sa obalom i njegova dužina je oko 100 metara”, piše u rješenju koje potpisuje direktorica Uprave dr Petra Zdravković, kako prenose Vijesti.

Kada je riječ o mjerama i režimu zaštite kulturnog dobra, ističe se da je potrebno uraditi konzervatorski projekat sa projektom prezentacije i namjene kulturnog dobra. Uprava insistira da se preispita aktuelna planska dokumentacija, odnosno Urbanistički projekat “Skočiđevojka”, te da treba u skladu sa vrijednostima ambijenta predvidjeti izgradnju koja će unaprijediti zatečene vrijednosti objekata i prostora.

“K.D.P. Promotion and investments limited” je početkom jula prošle godine od strane Glavnog državnog arhitekte dobio saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje budućeg turističkog kompleksa sa pet zvjezdica na rtu Skočiđevojka. Mještani od početka osporavaju projekat, insistirajući da je u pitanju betonizacija, koja ne priliči toj lokaciji.