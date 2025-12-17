Još tri nagrade za CNP: Marunovićevi Glembajevi najbolji na Nušićevim danima

Na Pozorišnom festivalu 42. Nušićevi dani koji je sinoć završen u Smederevu, Crnogorsko narodno pozorište s predstavom ,,Gospoda Glembajevi", prema tekstu Miroslava Krleže režiji Danila Marunovića, ostvarilo je izuzetan uspjeh.

Izvor: CNP

Nušićeva nagrada za najbolju predstavu u cjelini, na osnovu odluke žirija, dodijeljena je predstavi Gospoda Glembajevi. I Nušićeva nagrada za najbolju predstavu u cjelini, na osnovu glasova publike, dodijeljena je našoj predstavi.

Nagrada ,,Milosav Buca Mirković" za najuspješnije glumačko ostvarenje pripala je Kristini Obradović za ulogu Barunice Kasteli Glembaj. Takođe, shodno glasovima publike, Nagradu za glumačko ostvarenje večeri, nakon izvođenja predstave, dobio je Mišo Obradović za ulogu Leona Glembaja.

Izvor: CNP

Kako se navodi u obrazloženju odluke žirija za Nušićevu nagradu za najbolju predstavu u cjelini, predstava Gospoda Glembajevi u izvođenju ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta u režiji Danila Marunovića je u okviru date konkurencije ostvarila ujednačen i siguran umjetnički domet, prije svega zahvaljujući preciznoj i žanrovski tačnoj glumačkoj igri ansambla.