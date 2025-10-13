Za Marunovićeve ,,Glembajeve" čak tri nagrade u Nišu!

Cnogorsko narodno pozorište ostvarilo je još jedan značajan uspjeh s predstavom "Gospoda Glembajevi".

Izvor: CNP / Duško Miljanić

Predstava „Gospoda Glembajevi“, koju je po tekstu Miroslava Krleže režirao Danilo Marunović, igrana je u petak, 10. oktobra u Narodnom pozorištu Niš u okviru takmičarske selekcije VI Festivala drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću"

Nagrada za najbolju žensku ulogu dodijeljena je Kristini Obradović za ulogu Barunice Kasteli Glembaj. Nagrada za najboljeg mladog glumca otišla je u ruke Stevanu Vukoviću za ulogu Alojzija Silberbrandta.

Nagrada novinarskog žirija dodijeljena je predstavi "Gospoda Glembajevi" zbog izuzetno promišljene i inovativne rediteljske interpretacije klasičnog teksta.

Uloge tumače: Svetozar Cvetković, Mišo Obradović, Kristina Obradović, Una Lučić, Danilo Čelebić, Pavle Prelević, Stevan Vuković, Jovan Dabović, Kristina Mrkić i Predrag Pavićević. Adaptaciju potpisuju Bojana Mijović i Danilo Marunović, koji je bio zadužen i za izbor muzike, kostimografkinja je Vanja Ciraj Džudža, scenograf Valentin Svetozarev, scenski pokret Tamara Vujošević-Mandić, scenski govor Dubravka Drakić, a izvršna producentkinja je Nela Otašević.