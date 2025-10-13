logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za Marunovićeve ,,Glembajeve" čak tri nagrade u Nišu!

Za Marunovićeve ,,Glembajeve" čak tri nagrade u Nišu!

Autor mondo.me
0

Cnogorsko narodno pozorište ostvarilo je još jedan značajan uspjeh s predstavom "Gospoda Glembajevi".

Za Marunovićeve ,,Glembajeve" čak tri nagrade u Nišu! Izvor: CNP / Duško Miljanić

Predstava „Gospoda Glembajevi“, koju je po tekstu Miroslava Krleže režirao Danilo Marunović, igrana je u petak, 10. oktobra u Narodnom pozorištu Niš u okviru takmičarske selekcije VI Festivala drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću"

Nagrada za najbolju žensku ulogu dodijeljena je Kristini Obradović za ulogu Barunice Kasteli Glembaj. Nagrada za najboljeg mladog glumca otišla je u ruke Stevanu Vukoviću za ulogu Alojzija Silberbrandta.

Nagrada novinarskog žirija dodijeljena je predstavi "Gospoda Glembajevi" zbog izuzetno promišljene i inovativne rediteljske interpretacije klasičnog teksta.

Uloge tumače: Svetozar Cvetković, Mišo Obradović, Kristina Obradović, Una Lučić, Danilo Čelebić, Pavle Prelević, Stevan Vuković, Jovan Dabović, Kristina Mrkić i Predrag Pavićević. Adaptaciju potpisuju Bojana Mijović i Danilo Marunović, koji je bio zadužen i za izbor muzike, kostimografkinja je Vanja Ciraj Džudža, scenograf Valentin Svetozarev, scenski pokret Tamara Vujošević-Mandić, scenski govor Dubravka Drakić, a izvršna producentkinja je Nela Otašević.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Danilo Marunović gospoda glembajevi Niš Teatar na raskršću

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ