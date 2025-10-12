logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

,,Naličje” nagrađeno na MESS-u: Anđela Marunović i Lazar Đurđević najbolji mladi glumci

,,Naličje” nagrađeno na MESS-u: Anđela Marunović i Lazar Đurđević najbolji mladi glumci

Autor Marija Vukčević
0

Izvedbom u Narodnom pozorištu Sarajevo, ova ekipa osvojila je publiku snažnim emocijama i autentičnim glumačkim izrazom, što je ispraćeno dugotrajnim aplauzom i ovacijama.

,,Naličje” nagrađeno na MESS-u: Anđela Marunović i Lazar Đurđević najbolji mladi glumci Izvor: CNP / Duško Miljanić

Na 65. Internacionalnom teatarskom festivalu MESS u Sarajevu, prestižna nagrada „Rejhan Demirdžić“ za najbolje mlade glumce pripala je Anđeli Marunović i Lazaru Đurđeviću, za njihova zapažena ostvarenja u predstavi „Naličje“ u režiji Borisa Liješevića.

Izvedbom u Narodnom pozorištu Sarajevo, ova ekipa osvojila je publiku snažnim emocijama i autentičnim glumačkim izrazom, što je ispraćeno dugotrajnim aplauzom i ovacijama.

Žiri festivala u obrazloženju nagrade naveo je: „For her strong choices, her precise delivery, and her generosity of play, the jury has awarded the Best Young Actress to Andjela Marunovic in Back.“ ( U prevodu: Zbog njenih snažnih izvedbenih sredstava, njene precizne glumačke igre i nesebičog davanja na sceni, žiri dodjeljuje nagradu za najbolju mladu glumicu Anđeli Marunović u predstavi ,,Naličje” )

Predstava „Naličje“ već je ostvarila niz uspjeha na regionalnim scenama — na Sterijinom pozorju u Novom Sadu osvojila je Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje (Aleksandar Radulović za ulogu Vuka), dok je Boris Liješević nagrađen za najbolju režiju.

Na Teatar festu „Petar Kočić“ u Banjoj Luci, komad je dobio Specijalno priznanje za vizuelni identitet (scenografija i kostim), kao i nagradu „Korak u hrabrost“ za cjelokupan umjetnički izraz.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

mes Naličje nagrada Anđela Marunović Lazar Đurđević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ