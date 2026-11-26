Janik Siner je zvanično obavijestio čelnike Australiujan opena da neće nastupiti na turniru naredne sezone.

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Direktor Australijan opena Endru Abdo je izjavio da je Janik Siner zvanično potvrdio da neće igrati na prvom grend slemu 2027. godine. Italijan koga već dugo nema na terenu neće biti spreman ni za početak naredne sezone i poslije operacije koljena ga neće biti makar do aprila. Kako se Australijan open igra od 17. do 31. januara, nema nikakve šanse da Siner nastupi.

"Bili smo u redovnom kontaktu sa Janikovim timom i potvrdili su nam da neće učestvovati na Australijan openu u januaru zbog nedavne operacije. Janik voli da se takmiči u Melburnu i raduje se povratku na turnir 2028. godine. Želimo mu uspješan oporavak i nadamo se da ćemo ga uskoro ponovo vidjeti na terenu", rekao je Abdo za AP.

Gdje će biti na kraju Janik Siner?

Iako ima zaštićeni renking koji će ga ostaviti u glavnim žrijebovima najvećih turnira, on će na ATP listi nastaviti da pada i da gubi bodove. Već sada je Na drugom mjestu iza Saše Zvereva, a kako ima 7.950 poena samo je pitanje dana kada će ga na drugom mjestu prestići

Protekle sezone on je za polufinale Australijan opena dobio 800 bodova, zatim je u Dohi za četvrtfinale dobio još 100, pa je osvojio Indijan Vels i Majami. To je ukupno 2.900 bodova koje će sasvim sigurno izgubiti na početjku naredne godine i stajaće na oko 5.000 bodova. To znali da bi Ben Šelton sa sadašnjim skorom mogao da ga stigne, a ni Danil Medvedev nije daleko.

Šta to znači za Novaka?

NIšta pretjerano bitno. Imaće zaštićeni ranking za Australijan open Siner, a Novak čak i bez toga ne bi mogao da ga stigne, pa će najvjerovatnije srpski teniser biti van prvih 10 nosilaca i dalje. Ipak kada je u pitanju trka za prvo mjesto to znači da će Saša Zverev još dugo biti prvi. Karlos Alkaraz nema mnogo bodova koje može da osvoji do februara, tako da čeka još minimum desetak sedmica na vrhu Sašu Zvereva.