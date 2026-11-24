Policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšeg narodnog poslanika Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova, potvrđeno je iz SIPA za RTRS.

Izvor: Mondo/Ujedinjena Srpska/Profimedia

Pripadnici SIPA, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros provode akciju širom BiH, usmjerenu protiv osoba koje su pomagale prilikom skrivanja odbjeglog Đorđa Ždrale, pišu federalni mediji.

Naser Orić je, prema informacijama portala Istraga.ba, imao ključnu ulogu u izvlačenju i skrivanju Đorđa Ždrale.

Akcijom je obuhvaćena i Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini RS (prvo DNS Nenada Nešića, a onda Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića) koja je sada zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. MUP RS pretresa i objekte koje koristi Nikolina Šljivić.

Na području Vogošće SIPA pretresa kuću Mesuda Mustafića, Srebreničanina koji je, po uputama Nasera Orića, pomagao prilikom prebacivanja Đorđa Ždrale iz Sarajeva do Karaule (na putu između Sarajeva i Tuzle), gdje se nalazi ranč na kojem živi Orić, piše Avaz.

Među metama u ovoj policijskoj akciji je i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva koji je, takođe, pokušavao pomoći i prikrivanju krivičnih djela Đorđa Ždrale.

Iz MUP-a Republike Srpske potvrđeno je da se sprovodi velika akcija usmjerena na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa.

Akcija, kojom rukovodi Republičko javno tužilaštvo, se sprovodi na području Republike Srpske, ali i Federacije BiH u saradnji sa ostalim policijskim agencijama.

Đorđe Ždrale osumnjičen je da je 2. avgusta, od kada je u bjekstvu, pokušao ubiti Kostu Pandurevića.

Više informacija o akciji i eventualnim daljim hapšenjima očekuje se tokom dana.

(Mondo)