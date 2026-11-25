Prištinska kompanija zatražila je i određivanje privremene mjere, dok nastoji da dokaže svoje pravo svojine nad vrijednom nekretninom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Atraktivni zemljišni kompleks površine oko tri hektara u zaleđu plaže Kamenovo ponovo je predmet sudskog spora. Kompanija „Rekreaturs“ iz Prištine pokrenula je postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru protiv istoimene firme iz Budve, Atlas banke u stečaju, kompanije „Citadel group“ i države Crne Gore, tvrdeći da sporno zemljište pripada njoj.

Prištinska kompanija zatražila je i određivanje privremene mjere, dok nastoji da dokaže svoje pravo svojine nad vrijednom nekretninom. Da je spor pokrenut potvrđuje i zabilježba u listu nepokretnosti, u koji su „Vijesti“ imale uvid.

U katastarskoj evidenciji navedeno je da se postupak vodi radi utvrđivanja prava svojine i izuzimanja nepokretnosti iz stečajne mase, a kao tuženi su označeni Atlas banka u stečaju, „Rekreaturs“ DOO Budva, „Citadel group“ AD Podgorica i država Crna Gora.

Prema podacima iz katastra, budvanska kompanija ima upisano pravo susvojine, odnosno sukorišćenja u obimu od 8499/8686.

Dodatnu pažnju privlači činjenica da je stečajna uprava Atlas banke krajem avgusta oglasila prodaju 99,71 odsto udjela u budvanskom „Rekreatursu“, po početnoj cijeni od 22,8 miliona eura. Javno nadmetanje bilo je zakazano za 24. septembar u prostorijama banke, ali informacija o tome da li je prodaja realizovana nije saopštena javnosti, pišu „Vijesti“.

Prema registru Poreske uprave, Atlas banka posjeduje 99,7 odsto kapitala budvanske kompanije, dok je preostalih 0,28 odsto u vlasništvu „Citadel group“.

Zemljište na Kamenovu u katastarskoj evidenciji vodi se kao državna svojina, dok je pravo sukorišćenja podijeljeno između više subjekata. Najveći udio pripada budvanskom „Rekreatursu“, dok je „Kožar SOUR trgovina“ sa Kosova upisana sa pravom sukorišćenja od 1/86. U evidenciji je i država Srbija, sa udjelom od 1/100.

Za povraćaj približno 33.000 kvadrata u uvali Kamenovo godinama se zalaže i Kosovska agencija za privatizaciju. Riječ je o zemljištu na kojem se nekada nalazilo odmaralište namijenjeno radnicima sa Kosova i Metohije.

Agencija je ranije pred sudovima osporavala promjenu sjedišta kompanije „Rekreaturs“ iz Prištine u Budvu, smatrajući da je na taj način nezakonito promijenjen status firme i da je vrijedna imovina prešla u ruke drugih vlasnika.

Nakon što je Osnovni sud u Kotoru odbio njihovu tužbu, Kosovska agencija za privatizaciju uložila je žalbu Apelacionom sudu, nastavljajući pravnu borbu za povraćaj zemljišta.

Prema ranijim navodima koje je Agencija dostavila „Vijestima“, „Rekreaturs“ je nekadašnje sindikalno preduzeće iz Prištine koje je na Kamenovu imalo radničko odmaralište, dok je sličan objekat planiran i u Ulcinju.

Posebnu kontroverzu izaziva činjenica da je kompanija tokom 1999. godine, u vrijeme rata na Kosovu, pod okolnostima koje nijesu razjašnjene, preseljena u Budvu. Dvije godine kasnije, odnosno 2002. godine, „Atlas grupa“ kupila je firmu za 60.000 eura.

Nekadašnje radničko odmaralište danas je uglavnom napušteno. Od nekadašnjih objekata ostalo je svega nekoliko dotrajalih baraka, dok je većina ranijih građevina porušena.

Kompanija „Rekreaturs“, koju je kontrolisao biznismen Duško Knežević, svojevremeno je najavljivala izgradnju luksuznog turističkog kompleksa na ovoj lokaciji. Predstavljeno je čak i idejno rješenje budućeg naselja, ali planirana investicija nikada nije realizovana.

Osim kompanija i državnih institucija, pravo na atraktivnu uvalu već godinama pokušavaju da ostvare i mještani Kamenova i Svetog Stefana. Oni tvrde da im je zemljište oduzeto bez odgovarajuće naknade i da dio nekretnina nikada nije zakonito eksproprisan.

Njihova sudska borba traje duže od decenije, a pojedini postupci odnose se i na tvrdnje da je gotovo polovina zemljišta nezakonito oduzeta kako bi na njemu bilo izgrađeno radničko odmaralište.

Osnovni sud u Kotoru je još prije petnaestak godina donio privremenu mjeru zabrane otuđenja, raspolaganja i opterećenja spornom zemljom, pišu „Vijesti“.

Dok različite strane pred sudovima pokušavaju da dokažu pravo na vlasništvo nad Kamenovom, Opština Budva suočava se sa problemom naplate poreza na nepokretnost od budvanskog „Rekreatursa“.

Lokalna uprava je u više navrata upisivala hipoteke na zemljišni kompleks zbog neizmirenih poreskih obaveza kompanije. Posljednja takva mjera evidentirana je početkom aprila.

Prema podacima iz lista nepokretnosti, hipoteka u korist Opštine Budva iznosi 74.413,89 eura, a upisana je na osnovu rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda o obezbjeđenju poreskog potraživanja.

Tako se vrijedna lokacija na Kamenovu, umjesto najavljivanog turističkog razvoja, već godinama nalazi u središtu brojnih vlasničkih, sudskih i finansijskih sporova, dok konačan odgovor na pitanje kome pripada zemljište i dalje nije poznat.