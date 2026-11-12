Macura je, podsjetimo, uhapšen 2. novembra 2026. godine u Srbiji. Tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu položaja odgovornog lica i pribavljanje protivpravne koristi u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Slučaj zabrane ulaska srbijanskom biznismenu Davoru Macuri obilježio je dio današnje sjednice Skupštine Crne Gore, tokom koje je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević od potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zatražio pojašnjenje kriterijuma na osnovu kojih bezbjednosne institucije procjenjuju da li određena osoba predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti, prenosi CdM.

Macura je, podsjetimo, uhapšen 2. novembra 2026. godine u Srbiji. Tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu položaja odgovornog lica i pribavljanje protivpravne koristi u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

Knežević je tokom rasprave ukazao na to da je Macura ranije često boravio u Crnoj Gori i ostvarivao kontakte sa ljudima iz političkog i poslovnog vrha, da bi mu potom iznenada bio zabranjen ulazak u državu.

„Mislim da Crna Gora treba najzad da sazna kakve su to hibridne prijetnje iz regiona, kako se naše službe bezbjednosti suočavaju sa njima, kako štite državu i kako je moguće da odjednom heroj finansijskog sektora, čovjek koji je po Podgorici i po primorju bio rado viđen gost u društvu ljudi iz Vlade i Pokreta Evropa sad, odjednom postane nacionalna opasnost za državu Crnu Goru”, kazao je Knežević.

Odgovarajući na pitanja, Bečić je naveo da je odluka o zabrani ulaska donijeta u skladu sa Zakonom o strancima i na osnovu procjena nadležnih bezbjednosnih službi. Objasnio je da se konkretni podaci i razlozi koji su doveli do takve odluke ne mogu iznositi u javnost, jer predstavljaju dio evidencija obavještajno-bezbjednosnog sektora i podliježu određenom stepenu tajnosti.

Bečić je istakao da Macuru lično ne poznaje, kao i da se sa njim nikada nije sastajao.

Govoreći o poslovanju Alta banke u Srbiji, podsjetio je da je američki kongresmen iz Republikanske partije Džo Vilson uputio državnom sekretaru SAD Marku Rubiju zahtjev koji se odnosi na uvođenje sankcija četvorici srpskih biznismena, među kojima se nalazi i Macura.

Potpredsjednik Vlade naglasio je da zabrane ulaska u Crnu Goru nijesu rijetkost, navodeći da su mjere iz različitih razloga preduzimane prema državljanima više od 80 država.

„Imamo ljutnje i reakcije, ali principijelna ravan ovog sistema je nesumnjiva”, poručio je Bečić.

Knežević, međutim, nije bio zadovoljan odgovorima, pa je otvorio pitanje odnosa Vlade prema poslovnim aktivnostima Macure u Crnoj Gori.

Posebno ga je interesovalo kako je Vlada mogla dati saglasnost za zaduženje kompanije Luštica Development kod Alta banke, ukoliko su bezbjednosne institucije raspolagale informacijama koje su Macuru označile kao potencijalnu prijetnju. Podsjetio je i da je biznismenu ranije bilo omogućeno da privatnim avionom koristi tivatski aerodrom.

„Da li je naša služba zakazala kad nije o tome obavijestila Vladu. Kako je moguće da 30.jula 2025. Macura traži sa svojim privatnim avionom poleti sa tivatskog aerodroma”, pitao je Knežević.

On je iznio i tvrdnje o poslovnim i porodičnim vezama pojedinih funkcionera bezbjednosnog sektora sa bankom čiji je vlasnik Macura. Takođe je zatražio objašnjenje u vezi sa ulogom Alta banke u pokušaju preuzimanja Addiko banke, kao i eventualnim poslovnim planovima koji se odnose na kompaniju IDEA.

Knežević je tokom rasprave postavio i pitanje ko je, prema njegovim tvrdnjama, vršio pritisak na guvernerku Centralne banke Crne Gore u vezi sa Alta bankom, prenosi CdM.

Povukao je i paralelu sa slučajem Džordža Kotrela, tražeći objašnjenje zbog čega se njegovo prisustvo u Crnoj Gori ne posmatra kroz iste bezbjednosne kriterijume.

Govoreći o poslovanju Alta banke, Bečić je kazao da je ta finansijska institucija u Srbiji radila bez smetnji sve dok Narodna banka Srbije nije podnijela krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba, nakon čega je nadležno tužilaštvo započelo postupanje.

Dio skupštinske rasprave odnosio se i na policijsko-bezbjednosnu akciju koju su crnogorska policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost sprovele protiv osoba za koje se sumnja da su povezane sa ruskim projektom „Rybar”.

Knežević je kritikovao postupanje nadležnih prema ruskim državljanima, među kojima je bio i Mihail Zvinčuk, čiju je izjavu pročitao u parlamentu. Tvrdio je da su im tokom postupanja bila uskraćena osnovna prava, kao i da je policija upotrijebila prekomjernu silu.

Prema njegovim navodima, ta lica su privedena bez opravdanog razloga, jer su, kako je tvrdio, namjeravala da posjete Cetinjski manastir.

„Budite spremni da ovako prođete, kao ovi ruski novinari, ako se zaputite prema Cetinjskom manastiru”, poručio je Knežević.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je policijska akcija sprovedena 9. oktobra i da je, nakon kriminalističke i operativne obrade, utvrđeno da postoje razlozi zbog kojih tim osobama nije dozvoljen dalji boravak u Crnoj Gori. Zbog toga je, kako je naveo, donijeto rješenje o otkazu boravka.

Šaranović je dodao da je tokom akcije oduzeta sofisticirana digitalna oprema koja je predmet vještačenja i daljih analiza, te podsjetio da je Evropska unija uvela sankcije osobi sa inicijalima M. Z.

Naglasio je da je predmet i dalje u fazi policijsko-tužilačkog postupanja, te da će nadležno tužilaštvo utvrditi da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela.

„Garantujem da ANB i Uprava policije rade konačno ono što im je posao – ANB kao osnovni zadatak ima očuvanje nacionalne bezbjednosti zemlje, a Uprava policije radi na očuvanju unutrašnje bezbjednosti. Crnogorski obavještajno-bezbjednosni sektor ima najbolju moguću saradnju sa međunarodnim partnerima”, kazao je Šaranović.

Podsjetimo, Davor Macura, vlasnik Alta grupe i Alta banke, vraćen je 14. oktobra 2026. godine sa podgoričkog aerodroma, nakon što mu granične službe nijesu dozvolile ulazak u Crnu Goru. Kao razlog za takvu odluku navedena je nacionalna bezbjednost, prenosi CdM.

Iz Alta grupe su, sa druge strane, saopštili da Macuri tom prilikom nije uručeno zvanično rješenje o zabrani ulaska, već samo zapisnik granične policije u kojem je navedeno da zabrana postoji i da će mu odluka biti naknadno dostavljena.

U saopštenju kompanije navedeno je i da Macuri nijesu predočeni konkretni razlozi zbog kojih mu je uskraćen ulazak, niti činjenice na kojima se odluka zasniva. Iz Alta grupe su takođe istakli da je Macura ranije, uključujući i tokom 2026. godine, više puta bez problema dolazio u Crnu Goru.

Njegovo ime ponovo je dospjelo u fokus javnosti nakon hapšenja u Srbiji 2. novembra 2026. godine, gdje ga tužilaštvo tereti za zloupotrebu položaja odgovornog lica i protivpravnu korist procijenjenu na oko 45 milijardi dinara.