Iz policije tvrde da im Radović, osim prijave iz oktobra prošle godine koja se odnosila na prisustvo muškarca ispred zgrade u kojoj stanuje, nije podnosila druge zvanične prijave.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Uprava policije samoinicijativno je obavijestila Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici o navodima guvernerke Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irene Radović da je bila izložena pritiscima u vezi sa izborom viceguvernera, izdavanjem bankarskih licenci i povlačenjem višemilionskih kazni.

Kako su „Vijestima“ saopštili iz Uprave policije, tužilaštvo je upoznato sa ovim tvrdnjama nakon što su policijski službenici pregledali javno dostupan snimak sjednice skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Iz policije tvrde da im Radović, osim prijave iz oktobra prošle godine koja se odnosila na prisustvo muškarca ispred zgrade u kojoj stanuje, nije podnosila druge zvanične prijave. Takođe, kako navode, nije imenovala osobe za koje tvrdi da su joj prijetile ili vršile pritisak zbog poslova koje obavlja.

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) saopštila je „Vijestima“ da je guvernerka tek na sastanku održanom 30. oktobra ove godine usmeno iznijela informacije o pojedinim osobama koje su, prema njenim navodima, vršile pritisak na nju u različitim slučajevima povezanim sa bankarskim sektorom.

Iz Agencije su naveli da do dostavljanja odgovora nije postojao konkretan zahtjev za procjenu njene ugroženosti u odnosu na osobe koje je pomenula tokom sastanka.

Radović je 6. novembra, tokom obraćanja pred skupštinskim Odborom, kazala da je bilo pokušaja uticaja na izbor viceguvernera, uz uslovljavanje u vezi sa licenciranjem određenih banaka i povlačenjem kazni od više miliona eura izrečenih zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca.

Prema njenim riječima, pritisci nijesu dolazili direktno iz političkih krugova, već su realizovani preko posrednika i pojedinaca. Istakla je da su nadležni državni bezbjednosni organi o svemu bili informisani u više navrata, te da su im dostavljeni identiteti osoba i informacije o vrstama pritisaka.

Iz ANB-a su pojasnili da je sastanak sa Radović održan nakon što su crnogorske bezbjednosne službe, poslije višegodišnje istrage, donijele odluku o zabrani ulaska biznismenu Davoru Macuri u Crnu Goru.

Kako su naveli, sastanak je inicirala guvernerka, želeći da dobije objašnjenja o okolnostima koje su prethodile donošenju te odluke.

„Agencija je jasno saopštila razloge koji su doveli do takve odluke, dok je guvernerka usmeno iznijela podatke o pojedinim licima koja su vršila pritisak na nju u različitim slučajevima vezanim za bankarski sektor“, saopštili su iz ANB-a.

Ipak, nijesu precizirali o kojim osobama je riječ, kakve je konkretne pritiske Radović opisala, niti da li su oni imali veze sa Macurom ili kompanijama iz Alta grupacije.

Uprava policije je, odgovarajući na pitanja „Vijesti“, naglasila da guvernerka ni u jednoj prijavi ili zvaničnom aktu nije označila Macuru kao osobu koja na nju vrši pritisak ili ugrožava njenu bezbjednost.

„Napominjemo da, ni u jednom obraćanju niti zahtjevu kojim je inicirano postupanje nadležnih organa I. R. nije imenovala bilo koje drugo lice za koje bi navela da je zbog funkcije koju obavlja, vršilo pritisak na nju ili ugrožavalo njenu bezbjednost“, navodi se u odgovoru policije.

I Uprava policije i ANB potvrdili su da je bezbjednost guvernerke procjenjivana u dva navrata.

Prema informacijama koje je dostavila Agencija, prvi zahtjev za procjenu policija je uputila 24. aprila 2025. godine. U tom dokumentu, kako navode, nije bilo konkretnih podataka o osobama niti detalja o prijetnjama, već je procjena tražena zbog mogućih prijetnji povezanih sa sankcijama i postupanjem Centralne banke.

ANB je 26. maja iste godine odgovorila da nema saznanja koja bi ukazivala na ugroženost guvernerke sa aspekta nacionalne bezbjednosti.

Novi zahtjev policija je poslala 31. oktobra 2025. godine, ovog puta zbog uznemiravanja koje je izazvao muškarac čija je bivša emotivna partnerka živjela na istom spratu zgrade kao Radović. Prema objašnjenju ANB-a, muškarac je udarao na vrata zgrade, čime je uznemirio stanare.

Agencija je 23. decembra prošle godine ponovo obavijestila policiju da nema saznanja o ugroženosti guvernerke sa aspekta nacionalne bezbjednosti.

„U zvaničnim zahtjevima za procjenu ugroženosti guvernerke Radović nije bilo konkretnih detalja o licima koja su vršila pritisak na guvernerku, nije bilo podatka o prenosiocima prijetećih poruka niti nalogodavcima“, naveli su iz ANB-a.

Policija nije željela da saopšti sadržaj bezbjednosnih procjena, obrazlažući to tajnošću tih dokumenata. Istakli su, međutim, da su službenici Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata lično upoznali guvernerku sa rezultatima procjena.

Iz Uprave policije su ponovili da u zahtjevima za procjenu bezbjednosti Radović nije navela konkretne osobe niti određeni oblik prijetnje u formalnopravnom smislu, već je izrazila zabrinutost za ličnu sigurnost zbog javne funkcije koju obavlja.

„Napominjemo da u zahtjevima kojima je inicirano postupanje u vezi sa procjenom bezbjednosti guvernerka nije navela konkretno lice niti konkretan oblik prijetnje u formalno-pravnom aspektu, već je izrazila zabrinutost za svoju bezbjednost imajući u vidu javnu funkciju koju obavlja“, navedeno je u odgovoru policije.

Uprava policije nije saopštila ni kakve je informacije Finansijsko-obavještajna jedinica dostavila CBCG tokom provjera kompanije Alta Pay i njenog osnivača Davora Macure.

Radović je ranije pred poslanicima izjavila da Centralna banka, tokom razmatranja zahtjeva te kompanije za pružanje platnih usluga, nije dobila informacije od domaćih i međunarodnih institucija koje bi ukazivale na povezanost osnivača, odgovornih lica ili kompanije sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Dodala je da su ugled i podobnost osnivača i odgovornih osoba pozitivno ocijenjeni 27. novembra 2023. godine, prije nego što je imenovana na funkciju guvernerke.

Odgovarajući na pitanja o sadržaju provjera i informacijama koje su dostavili Centralnoj banci, iz policije su naveli da je Sektor za finansijsko-obavještajne poslove uputio „pisani i konkretan odgovor“, ali da njegov sadržaj predstavlja klasifikovane podatke.

„Istovremeno, Uprava policije nema saznanja o tome na koji način je Centralna banka Crne Gore razmatrala i tretirala dostavljene informacije u okviru postupka koji je sprovodila u svojoj nadležnosti“, saopštili su iz te institucije.

Policija nije precizirala da li je odgovor sadržao pozitivnu ocjenu, informaciju da nema negativnih podataka ili eventualna upozorenja i rezerve. Izostali su i podaci o datumima i brojevima zahtjeva i odgovora.

Takođe, nijesu odgovorili da li se ispituje eventualna odgovornost zaposlenih u CBCG i službenika Finansijsko-obavještajne jedinice u vezi sa tim postupkom.

„Vijesti“ su od Irene Radović tražile da detaljnije objasni ko je, prema njenim tvrdnjama, vršio pritisak na nju, ko su bili posrednici i u čije ime su djelovali, kao i kada su sporni kontakti ostvareni i šta je od nje tada traženo.

Od guvernerke je zatraženo da precizira na koje banke, novčane kazne i kandidate za viceguvernere su se odnosili zahtjevi, te da li su joj predočavane eventualne posljedice ukoliko ne postupi po njima.

Pitanja su se odnosila i na eventualno učešće Davora Macure, predstavnika Alta grupacije ili osoba koje su nastupale u njihovo ime.

Novinari su tražili i informacije o tome kome je, kada i na koji način prijavila svaki od slučajeva, kao i koje je dokaze i podatke dostavila nadležnim institucijama.

Do zaključenja izdanja „Vijesti“, Radović nije odgovorila na postavljena pitanja.

Prema evidenciji Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, guvernerka je policiji zvanično prijavila jedan događaj, i to 8. oktobra 2025. godine.

Iz Uprave policije su objasnili da je tada izrazila zabrinutost za svoju sigurnost, uzimajući u obzir poslove koje obavlja i višemilionske kazne izrečene pojedinim bankama zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kao neposredan razlog za zabrinutost navela je prisustvo mlađeg muškarca ispred ulaza u stambenu zgradu u kojoj živi. U prijavi je pomenula i da je njen vozač N. T., zaposlen u CBCG, na njen zahtjev razgovarao sa tim muškarcem i saznao njegov identitet.

„Guvernerka u prijavi nije navela da je predmetno lice preduzimalo bilo kakve radnje usmjerene prema njoj“, saopštili su iz policije.

Policija je, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, prikupila obavještenja od muškarca i drugih osoba. On je tokom razgovora objasnio da u zgradu dolazi kako bi posjetio blisku osobu koja tu stanuje, što je potvrđeno i njenom izjavom.

Nakon prikupljenih informacija, nadležni tužilac ocijenio je da u tom događaju nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Iz policije navode da je Radović upoznata sa rezultatima postupanja i stavom tužioca, nakon čega nije zahtijevala preduzimanje dodatnih mjera prema identifikovanom muškarcu.

Upravo taj događaj, za koji je utvrđeno da je muškarac dolazio kod bivše emotivne partnerke koja je živjela na istom spratu, bio je povod za traženje procjene bezbjednosti guvernerke.

Iz Uprave policije ponovili su da, osim prijave od 8. oktobra 2025. godine, Radović nije podnosila druge zvanične prijave.

„Niti je navela konkretna lica za koja bi tvrdila da su joj upućivala prijetnje, vršila pritisak ili na drugi način ugrožavala njenu bezbjednost u vezi sa poslovima i nadležnostima koje obavlja kao guvernerka CBCG“, naveli su iz policije.

Dodali su i da prijave o pritiscima, prijetnjama ili drugim oblicima ugrožavanja njene sigurnosti nijesu evidentirane ni u Odsjeku za visokotehnološki kriminal, niti u aplikaciji „Virtuelna policijska stanica“.