Iza akcije u kojoj su slobode lišeni Naser Orić i bivša poslanica Nikolina Šljivić krije se nastavak višedecenijskog rata kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini, u kojem su se na suprotnim stranama našli kumovi Darko Elez, blizak kavačkom klanu, i Đorđe Ždrale.

Izvor: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

U akciji koju je 24. novembra 2026. godine provela SIPA, uhapšeni su Naser Orić i bivša zastupnica u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić, dok je policija upala i u advokatsku kancelariju Siniše Dargenca.

Prema navodima portala Istraga.ba, hapšenja su epilog tajne policijsko-tužilačke akcije u kojoj je Kosta Pandurević, po instrukcijama Republičkog tužilaštva RS, fingirao pristanak da za 100.000 KM promijeni iskaz o pucnjavi od 2. avgusta, kada ga je u Istočnom Sarajevu pokušao ubiti Đorđe Ždrale.

Izvor: Drustvene mreze

Policija je snimila sastanke na kojima su Šljivić i Orić ubjeđivali Pandurevića da povuče optužbe, kao i samu primopredaju novca krajem oktobra. U plan su bili uključeni i advokati, uključujući članicu VSTV-a Dušku Bogojević, koja je na kraju izbjegla hapšenje.

Pandurević je formalno dao novi iskaz kako bi se stvorili uslovi za Ždralinu predaju, ali kako se bjegunac ni nakon 15 dana nije pojavio, tužilaštvo je pokrenulo hapšenja, piše Istraga.ba.

Izvor: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Istraga je istovremeno otkrila i kako je Ždrale uopšte izbjegao potjeru nakon pokušaja ubistva u Spasovdanskoj ulici.

Posle bijega do Vogošće, nepoznata žena ga je prevezla do pumpe na putu ka Tuzli, odakle su ga, po Orićevoj molbi, otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić prebacili ka Kladnju.

Od tog trenutka brigu o Ždralinom skrivanju u potpunosti je preuzeo Naser Orić - dok su čelnici FUP-a, uprkos operativnim saznanjima, izbjegavali pretres njegovog imanja na Karauli, zbog čega je za hapšenje na kraju angažovana SIPA.

Darko Elez znao da Orić čuva Ždrala

Ždralin dugogodišnji protivnik Darko Elez znao je da Orić čuva njegovog "kuma". Zbog toga je nedavno ponovo zvao Orića, kazavši mu samo da su "semafori najopasniji", aludirajući na to da je likvidacije najjednostavnije obaviti na semaforu.

Upravo je, prema informacija Istraga.ba, Elez "ohrabrio" Kostu Pandurevića da policiji prijavi sve one koji su od njega tražili da promijeni iskaz. Nekoliko dana prije pucnjave u Istočnom Sarajevu, Elez je zvao i svog kuma, a sada velikog neprijatelja - Đorđa Ždralu.

"A ko će ti biti kum blizancima. Izađi malo u grad. Šta priča Naser? Ko će ti čuvati djecu?", govorio je Elez nakon što je u julu pozvao Đorđa Ždrala.

Darko Elez

Izvor: YouTube/Printscreen/smijehlijeci

S jedne strane kavčani, s druge škaljarci

To je bio njihov prvi razgovor otkako je Darko Elez, jedan od prvih saradnika šefa Kavačkog klana Radoja Zvicera, izašao iz zatvora.

Tim razgovorom i formalno je ozvaničen rat unutar kriminalnih grupacija u Istočnom Sarajevu i Sarajevu. S jedne strane Darko Elez i kavački klan. S druge strane Elezov kum, a sada smrtni neprijatelj Đorđe Ždrale sa infrastrukturom škaljarskog klana.

Elez pozvao Nasera Orića

Elez je u tom razgovoru dao do znanja Đorđu Ždrali da zna sve detalje o njegovim poslovima sa Naserom Orićem. Nakon toga Darko Elez je pozvao i Nasera Orića, poručivši mu da ubuduće svaki svoj problem može knjižiti njemu.

Ždrale je tada shvatio poruku. Shvatio je da se sprema nastavak rata započetog prije dvadesetak godina. I shvatio je da je neke informacije o njegovim sastancima i poslovima sa Naserom Orićem i Admirom Arnautovićem Šmrkom samo mogao "prodati" Kosta Pandurević, piše Istraga.ba. Prva meta je bila označena.

Tog 2. avgusta 2026. godine "izdajnik" Kosta Pandurević u nedjelju se vozio ulicama Istočnog Sarajeva. U blindiranom automobilu pored njega se pojavio Đorđe Ždrale. Pred očima Pandurevićevog djeteta, Ždrale je ispucao kompletan šaržer u svog prijatelja “izdajnika”.

No, Kosta je preživio i, na kraju, s policijom odigrao filmsku akciju koja je rezultirala hapšenjem Nasera Orića i Nikoline Šljivić, bivše zastupnice u Narodnoj skupštini RS.