Izvor: Kurir/Tužilaštvo BiH, Printscreen

Darko Elez koji je označen kao jedan od najopasnijih kriminalaca na Balkanu pušten je na slobodu danas iz zatvora u kojem se nalazio od izručenja iz Bosne i Hercegovine 2022. godine, potvrđeno je od više izvora.

Darko Elez (42), koga je Sud BiH kao člana organizovane kriminalne grupe osudio na 15 godina zatvora, prebačen je 2022. godine u Srbiju gdje je izdržavao kaznu po sopstvenom zahtjevu.

Inače, Eleza je potvrđena optužnica iz slučaja "Lutka" teretila za organizovani kriminal u vezi sa više teških krivičnih djela među kojima su teška ubistva, pokušaj ubistva, pljačke transporta novca i druga krivična djela počinjena u periodu od 2005. do 2009. godine.

Kako se ranije pisalo, molbu za izručenje Srbiji Elez je podnio čim su se stekle zakonske mogućnosti za to, odnosno kada su pravosudni organi BiH obustavili istragu koja je protiv njega pokrenuta zbog sumnje da je 2018. i 2019. u Istočnom Sarajevu učestvovao u dva ubistva, iznudi, zastrašivanju i drugim krivičnim djelima.

Podsjećanja radi, Elez je uhapšen 21. decembra 2020. godine po Interpolovoj potjernici i izručen BiH radi suđenja u predmetu "Lutka". Njemu je bilo oduzeto državljanstvo Srbije, ali je odlukom Upravnog suda vraćeno.

On je 10. novembra prošle godine u cjelosti priznao krivicu i osuđen je na 15 godina zatvora za krivična djela za koja ga tereti optužnica u predmetu "Lutka".

Sud BiH je nakon razmatranja prihvatio sporazum i osudio optuženog na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, čime je predmet "Lutka" u potpunosti pravosnažno okončan.

Grupu Darka Eleza, koji ima državljanstva Srbije i BiH, istražitelji obje države ocjenjuju kao jednu od najznačajnijih na Balkanu.

Darko Elez je rođen 1980. godine, a čim je posto punoljetan ušao je u svijet kriminala. Bio je čak optužen za pokušaj ubistva svog kuma Đorđa Ždrala, zbog čega je za njim raspisivana potjernica.

Inače, Apelacioni sud potvrdio oslobađajuću presudu kojom je Elez zbog nedostatka dokaza, oslobođen optužbi za podstrekivanje na ubistvo Ždrala.

U optužnici je pisalo da je naredio ubistvo svog kuma Đorđa Ždrala, poznatog kriminalca iz Sarajeva koji je 2010. osuđen na 20 godina zbog ubistva načelnika uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera, ali je pušten ove godine posle odležanih 12 godina.

On se pominjao i u postupku koji se vodi protiv Dijane Hrkalović, bivše državne sekretarke MUP.

Robijao u Srbiji

Darko Elez uhapšen je 2009, a sledeće godine Specijalni sud u Beogradu osudio ga je zbog šverca marihuane iz Srbije u BiH, pokušaja iznude i falsifikovanja dokumenata na devet godina zatvora. On se spominje i u optužnici koja je podignuta protiv Nasera Keljmendija za organizovani kriminal, ubistvo i šverc droge.

"Darko Elez je dobio uslovni dopust 10. novembra 2017. godine. Osuđen je bio na kaznu zatvora od devet godina, na izdržavanje kazne je stupio 1. novembra 2009. godine, a kaznena mera zatvora je trebalo da mu istekne tek 1. septembra naredne godine", rekli su iz Ministarstva pravde Srbije.

(Blic/Mondo)