"Na galeriji će nas biti oko 60!" Studenti će prisustvovati sjednici Narodne skupštine: "Hvala generalnoj sekretarki Mirjani Radaković koja je odobrila naše prisustvo"

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/RTS2/Screenshot

Oko 60 studenata prisustvovaće danas nastavku sjednice Narodne skupštine Srbije, koja je zakazana za 10 časova, saopštili su Studenti u blokadi.

Kako su naveli u saopštenju, nakon što im nije bilo omogućeno prisustvo na prvoj sjednici Narodne skupštine, danas će imati priliku da je prate sa skupštinske galerije.

ОБАВЕШТЕЊЕНакон што студентима, упркос претходном договору, није било омогућено присуство на првој седници Народне скупштине, сутра ћемо коначно имати прилику да седницу пратимо са скупштинске галерије.Наставак седнице је сутра од 10.00 часова, а на галерији ће бити око 60 студената.Посебну захвалност упућујемо генералној секретарки Народне скупштине, Мирјани Радаковић, која је одобрила наше присуство.Видимо се у Народној скупштини! ❤️ — Studenti u blokadi Niš (@ngs_nis)November 23, 2026

Studenti su zahvalili generalnoj sekretarki Narodne skupštine Mirjani Radaković, koja je, kako navode, odobrila njihovo prisustvo.

"Nastavak sjednice je od 10.00 časova, a na galeriji će biti oko 60 studenata. Vidimo se u Narodnoj skupštini", napisali su na X-u.