Treća posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja Skupštine biće nastaviće se danas u 11 časova.
U nastavku sjednice, na poslanička pitanja odgovaraće ministar zdravlja Vojislav Šimun i ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić.
Nakon završetka, poslanici će nastaviti i Prvu sjednicu Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja, na čijem dnevnom redu su, između ostalog, dva zakonska predloga iz oblasti rada i socijalne politike.
Riječ je o Predlogu zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima i Predlogu zakona o socijalnoj ekonomiji, koji su uvršteni kao 13. i 14. tačka dnevnog reda.