Treća posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja Skupštine biće nastaviće se danas u 11 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku sjednice, na poslanička pitanja odgovaraće ministar zdravlja Vojislav Šimun i ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić.

Nakon završetka, poslanici će nastaviti i Prvu sjednicu Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja, na čijem dnevnom redu su, između ostalog, dva zakonska predloga iz oblasti rada i socijalne politike.

Riječ je o Predlogu zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima i Predlogu zakona o socijalnoj ekonomiji, koji su uvršteni kao 13. i 14. tačka dnevnog reda.