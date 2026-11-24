Voda sa vodoizvorišta Mareza je ispravna za piće, saopšteno je iz podgoričkog Vodovoda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Obavještavamo potrošače koji se snabdijevaju vodom sa vodoizvorišta Mareza da su vrijednosti parametra mutnoće u okviru referentnih vrijednosti, te da je voda u potpunosti mikrobiološki i fizičko-hemijski ispravna i bezbjedna za upotrebu”, naveli su u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, naselja koja se snabdijevaju sa tog vodoizvorišta su Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo brdo, Stara varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, Siti kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, dio Farmaka i Beri.