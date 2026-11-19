Ilija Srdanović objavio je snimak na kom poslanici Studentske liste uz osmjehe, zagrljaje i poljupce čestitaju Aleksandru Čupiću izbor za predsjednika Skupštine.

Izvor: Instagram/ilijasrd

Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak iz prostorija Narodne skupštine Srbije na kojem se vidi srdačno slavlje i čestitanje novom predsjedniku parlamenta, Aleksandru Čupiću.

Snimak, koji je objavio poslanik Ilija Srdanović, zabilježio je emotivne trenutke neposredno nakon što je Čupić zvanično preuzeo vođenje 15. saziva republičkog parlamenta. U slavljeničkoj atmosferi, okružen kolegama iz poslaničkog kluba, novi predsjednik Skupštine primao je čestitke za svoj politički uspjeh.

Kako se može vidjeti na objavljenom materijalu, prostorijama parlamenta smjenjivali su se osmjesi, srdačni zagrljaji i poljupci. Deo slavljeničke atmosfere podijelili su istaknuti poslanici "Studentske liste", pa se tako na snimku jasno vidi kako Čupiću uspjeh čestitaju Jugoslav Gašić, Sara Valentik, Slobodan Savić, kao i Dragan Gagi Jovanović.

Ovaj video pružio je javnosti uvid u opuštenije, neformalne trenutke unutar redova Studentske liste, neposredno nakon što im je u parlamentu ukazano povjerenje za vođenje najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji.