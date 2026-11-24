Agencija je, stoji u jučerašnjoj odluci, utvrdila i da bivši ministar nije odbio nedozvoljeni poklon, niti je sačinio i podnio pisani izvještaj o njegovoj ponudi organu vlasti u kojem je obavljao funkciju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nekadašnji ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović tvrdio je pred Agencijom za sprečavanje korupcije (ASK) da njegov boravak u luksuznom francuskom ljetovalištu Sen Trope, koji je u junu 2010. godine platio biznismen Duško Knežević, nije predstavljao poklon povezan sa obavljanjem javne funkcije, već “prijateljski gest” i “dislociranu proslavu” na koju je otišao kao prijatelj organizatora, pišu Vijesti.

Gvozdenović je insistirao da na putovanje nije išao u svojstvu ministra, već kao fizičko lice, da nije primio novac, hartije od vrijednosti ili dragocjene metale, kao i da Agencija nema pravo da ponovo odlučuje o slučaju koji je ranije okončala u njegovu korist.

Međutim, ASK to nije prihvatio - utvrdio je da je Gvozdenović prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer je od 26. do 29. juna 2010. godine prihvatio poklon u vidu troškova putovanja i boravka u hotelu “Chateau de la Messardiere”, koje je u ime Atlas grupe platio Knežević.

Agencija je, stoji u jučerašnjoj odluci, utvrdila i da bivši ministar nije odbio nedozvoljeni poklon, niti je sačinio i podnio pisani izvještaj o njegovoj ponudi organu vlasti u kojem je obavljao funkciju.

“Stanovište imenovanog da je predmetno putovanje/proslava imalo isključivo privatni karakter koje nije bilo povezano sa vršenjem javne funkcije, ovaj organ cijeni neosnovanim i bez uticaja na drugačije odlučivanje”, navodi se u odluci ASK-a.

Agencija je utvrdila i da nije prekršio član 19 Zakona o sprečavanju sukoba interesa, koji se odnosi na obavezu prijavljivanja prihoda i imovine, prenose Vijesti.

ASK je prošle sedmice objavio odluku prema kojoj je propise prekršio i tadašnji premijer Milo Đukanović koji je bio na istom putovanju.

Gvozdenović je u izjašnjenju od 10. maja 2022. godine naveo da ne smatra da se u konkretnom slučaju radi o poklonu, već o “dislociranoj proslavi”, kao i da javna funkcija koju je tada obavljao ni na koji način nije bila povezana sa putovanjem.

Prema njegovom izjašnjenju, poziv je prihvatio kao fizičko lice i tadašnji prijatelj organizatora proslave. Pozivao se i na odredbe Zakona o sprečavanju korupcije koje poklon definišu kao stvar, pravo ili uslugu stečenu bez naknade, odnosno drugu korist koja se daje javnom funkcioneru ili sa njim povezanom licu u vezi sa vršenjem javne funkcije. Osvrćući se na Zakon o sprečavanju sukoba interesa iz 2009, ukazao je da je njime bilo zabranjeno primanje novca, hartija od vrijednosti ili dragocjenih metala, bez obzira na njihovu vrijednost, a da ništa od toga nije primio. Gvozdenović nije osporio da je od 26. do 29. juna 2010. boravio u Sen Tropeu, ali je ponovio da je putovanje prihvatio kao prijateljski gest i da ono nije bilo povezano sa javnom funkcijom.

U naknadnom odgovoru, dostavljenom ASK-u 17. jula 2025, ostao je pri ranijim tvrdnjama, ali je sporio pravo Agencije da ponavlja postupak ili ponovo odlučuje o istoj stvari, navodeći da je postupak već okončan odlukom iz oktobra 2022, donijetom nakon presude Upravnog suda.

Agencija je ocijenila da Gvozdenovićevo tumačenje zakonskih odredaba nije osnovano. U obrazloženju se navodi da je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, koji je važio u vrijeme putovanja, javnim funkcionerima bilo zabranjeno primanje poklona, osim protokolarnih i prigodnih poklona manje vrijednosti, pri čemu je vrijednost dozvoljenog prigodnog poklona bila ograničena na 50 eura, javljaju Vijesti.

ASK je ukazao da zakonska definicija poklona veće vrijednosti obuhvata ne samo novac i stvari, već i prava, usluge i svaku drugu korist stečenu bez odgovarajuće naknade, čija vrijednost prelazi 50 eura.

“U konačnom, polazeći od citiranih odredbi, ono što predstavlja odlučnu činjenicu u ovoj pravnoj stvari je to da je lice u trenutku prijema poklona imalo status javnog funkcionera i da poklon po svojoj prirodi i vrijednosti nije obuhvaćen u vrstu poklona koji su dozvoljeni”, piše u odluci.

Agencija je zaključila da okolnost da je putovanje bilo privatnog karaktera ne može predstavljati osnov za isključenje primjene zakonske zabrane, već da je Gvozdenović bio dužan da poklon odbije. Nije prihvaćen ni njegov argument da je trebalo primijeniti kasnije donijeti Zakon o sprečavanju korupcije. ASK je obrazložio da se postupanje bivšeg ministra mora cijeniti prema propisu koji je bio na snazi u vrijeme događaja, jer bi primjena kasnije donijetog zakona predstavljala retroaktivnu primjenu propisa.

U jučerašnjoj odluci stoji i da je Agencija u ponovnom postupku razmatrala dokumentaciju koju je dostavila Atlas grupa, uključujući račun hotela “Chateau de la Messardiere”, ponudu kompanije “Air Pink” za avionski prevoz od Beograda do Nice i nazad, ponudu hotela, garanciju rezervacije i dokumentaciju o taksi prevozu.

Iz dopisa Atlas grupe od 23. avgusta 2022. i priloženih dokumenata, kako se navodi u odluci, proizlazi da su organizacija, rezervacije, troškovi avionskog prevoza, hotelskog smještaja i boravka bili obezbijeđeni posredstvom Duška Kneževića u ime Atlas grupe.

“U spisima predmeta ne egzistira dokaz koji bi ukazivao na to da je imenovani troškove predmetnog putovanja i boravka snosio iz sopstvenih sredstava, odnosno da je izvršio njihovo plaćanje”, navodi ASK.

Postupak protiv Gvozdenovića pokrenut je na osnovu inicijative Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) od 11. marta 2019. godine. MANS je tada ukazao na sumnju da Gvozdenović nije prijavio korist ostvarenu po osnovu putovanja i boravka u Sen Tropeu, čiji su troškovi, prema navodima iz inicijative, iznosili više od 22.000 eura.

Agencija je prvi put odlučivala o inicijativi MANS-a u martu 2019. godine, kada je zahtjev odbila kao neosnovan.

Međutim, Upravni sud je 24. februara 2021. poništio to rješenje zbog povrede pravila upravnog postupka, ocjenjujući da obrazloženje nije sadržalo razloge koji opravdavaju donesenu odluku. U ponovnom postupku ASK je 12. oktobra 2022. godine utvrdio da Gvozdenović nije prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

MANS je i protiv te odluke u novembru iste godine pokrenuo upravni spor. Agencija je u avgustu 2025. stavila van snage odluku iz oktobra 2022, nakon čega je MANS povukao tužbu, a Upravni sud obustavio postupak.

Gvozdenović je 15. oktobra 2025. godine pokrenuo upravni spor radi poništavanja rješenja kojim je ranija odluka stavljena van snage. Podnio je i zahtjev za odlaganje izvršenja tog rješenja, koji je Upravni sud 2. decembra 2025. godine odbio kao neosnovan, pišu Vijesti.

U novoj odluci ASK je odbacio njegov prigovor da Agencija nema pravo da ponavlja postupak, navodeći da je prethodna odluka stavljena van snage i da zato ne predstavlja pravnu prepreku za ponovno odlučivanje.