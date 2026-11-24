Hotel u Budvi, kuća i građevinske parcele u toj primorskoj opštini, gotovo 158.000 eura na tri računa i tri luksuzna automobila obuhvaćeni su privremenim mjerama koje je Viši sud u Podgorici odredio u predmetu protiv osuđenog Saše Borete i drugih okrivljenih.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sud je zabranio raspolaganje hotelom podgoričke firme “V Media”, koja je u vlasništvu V. T., kućom i građevinskim parcelama Boretine supruge M. B., kao i nekretninama u kojima okrivljeni Zoran Perović ima trećinu vlasništva.

NLB banci naloženo je da uskrati isplatu novca sa računa M. B., a privremena zapljena određena je za dva “audija A8” i BMW, koje je policija u julu oduzela od oca okrivljenih Janka i Predraga Vukadinovića.

Tu odluku donijela je sutkinja za istragu Višeg suda Suzana Mugoša, u postupku privremenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, protiv okrivljenih Saše Borete i drugih, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je 21. jula pokrenulo istragu protiv Janka Vukadinovića, Zorana Perovića, Saše Borete, Almire Vukadinović, Miloša Božovića, Ljubiše Đurišića, Marka Radovića i Damira Mandića zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Istraga se vodi i protiv braće Janka i Predraga Vukadinovića zbog sumnje da su počinili teško ubistvo, protiv Igora Krstovića zbog sumnje da je podstrekavao na teško ubistvo i protiv Bojana Matanovića zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, pišu Vijesti.

Tužioci sumnjaju da je pokojni Alan Kožar organizovao kriminalnu grupu čiji je cilj, između ostalog, bio ubistvo Saše Klikovca, koji je likvidiran 18. jula 2020. godine u Zeti.

SDT vjeruje da je ubistvo Klikovca organizovao i sa najmanje 50.000 eura platio sada pokojni Baranin Alan Kožar, a da su u učešće u ovom zločinu imala braća Predrag i Janko Vukadinović, kao i Budvanin Saša Boreta, osuđeni na 30 godina za učešće u ubistvu inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i Podgoričanin Damir Mandić, koji je zasada jedini odležao robiju od 19 godina zbog saučesništva u ubistvu urednika “Dana” Duška Jovanovića u maju 2004. godine.

Boretu i Zorana Perovića SDT sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije. Janka i Predraga Vukadinovića sumnjiči za teško ubistvo Klikovca, a Igora Krstovića da je podstrekavao Kožara da organizuje ubistvo. Prema navodima SDT-a, Krstović je vjerovao da je Klikovac učestvovao u pokušaju njegovog ubistva u januaru 2020. godine.

Istraga je pokrenuta i protiv Miloša Božovića, Ljubiše Đurišića i Marka Radovića, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Dan nakon pokrenute krivične, SDT je otvorilo i finansijsku istragu, kako bi tužioci provjerili imovinu okrivljenih, njihove zakonite prihode i troškove života, kao i način na koji je imovina sticana ili prenošena na druga lica. SDT je 30. jula predložio sudu da odredi privremene mjere.

Sutkinja je, odlučujući o predlogu SDT-a odredila privremenu mjeru obezbjeđenja zabrane raspolaganja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti, iz člana 19 stav 1 tačka 1a Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a koja se odnosi na nepokretnosti koje su u vlasništvu: “Saše Borete... porodična stambena zgrada površine 103m2 (koju čini stambeni prostor PD1 površine 82m2), voćnjak 1. klase površine 9m2, dvorište površine 500m2, na kat. parceli 1111, zgrada broj 1, upisana u listu nepokretnosti broj 1**2 KO Budva, PJ Budva, u svojini 1/1 M. B., supruge okrivljenog Saše Borete, građevinska parcela površine 368m2, kat.parc. 1110/4, građevinska parcela površine 41 m2, upisani u listu nepokretnosti broj 2**9 KO Budva PJ Budva u svojini 1/1 M.B., supruge okrivljenog Saše Borete, građevinska parcela površine 51 m2, na kat.parc. 3077/19, upisana u listu nepokretnosti 4**4 KO Budva PJ Budva, u svojini 1/1 M. B., supruge okrivljenog Saše Borete”, piše u rješenju, javljaju Vijesti.

Pojašnjeno je da je privremeno blokiran i hotel na katastartskoj parceli 1234/4, broj zgrade 4, upisan u listu nepokretnosti 2**5 KO Budva PJ Budva: “A koji se sastoji od četiri poslovna prostora i to: poslovni prostor na prizemlju označen kao PD1 površine 266m2, poslovni prostor označen kao PD2 na prvom spratu površine 228m2, poslovni prostor označane kao PD3 na drugom spratu površine 229m2 i poslovni prostor na trećem spratu površine 221 m2 označen kao PD4, u vlasništvu V Media DOO Podgorica...”

Zoranu Peroviću, pojašnjeno je, blokirana je porodična stambena zgrada površine 82m2 (stambeni prostor PD1 površine 60m2 i stambeni prostor PD 3 površine 67m2) u zgradi broj 1 na parceli 832/1, njiva površine 423m2 na parceli 831/3 i dvorište površine 359m2 na kat.parceli 832/1 u susvojini okrivljenog Zorana Perovića 1/3.

Sutkinja Suzana Mugoša naložila je NLB banci da obustavi isplatu ukupno 157.993,78 eura sa tri računa M. B. Mjera se odnosi na 123.080,78 eura na jednom računu, 26.913 eura na drugom i 8.000 eura na trećem.

Na osnovu člana 19 stav 2 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, privremeno su zaplijenjena tri automobila koja su oduzeta od M. V., oca okrivljene braće Vukadinović.

Od njega su privremeno oduzeli “audi A8”, proizveden 2006. godine, “Audi A8” proizveden tri godine radnije i “BMW” proizveden 2006. godine, koje su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja zaplijenili 19. jula 2026. godine.

Za svu imovinu i pokretne stvari sutkinja je našla da postoji osnovana sumnja da su stečeni kriminalnom djelatnošću.

“Privremena mjera obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine mogu trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Privremena mjera i privremeno oduzimanje pokretne imovine ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja i privremenog oduzimanja pokretne imovine optužnica ne stupi na pravnu snagu”, piše u rješenju, prenose Vijesti.

Sutkinja je odbila da zabrani raspolaganje drugom kućom M. B. u Budvi, sa garažom i dvorištem, kao i stanom od 46 kvadratnih metara koji je u tom gradu upisan na okrivljenog Miloša Božovića.

Odbijen je i predlog da se ista mjera odredi za dvije kuće, dva pomoćna objekta, livadu i dvorište u podgoričkim Tološima, upisane na oca braće Vukadinović.

Sud je naveo da za te nekretnine nema osnovane sumnje da su stečene kriminalnom djelatnošću.

Saša Boreta je u zatvoru u Spužu od decembra 2005. godine, a osuđen je na 30 godina zatvora zbog podstrekavanja na ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Braća Janko i Predrag Vukadinović, koje SDT sumnjiči za teško ubistvo Saše Klikovca, obuhvaćena su i optužnicom u predmetu ubistva Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića, koji su ubijeni 31. marta 2018. godine u podgoričkom lokalu “Forum”.