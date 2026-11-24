Mnogi su mislili da sa pjevačicom žive samo djeca, no to nije istina.

Izvor: dragana_mirkovic/instagram

Nakon razvoda od biznismena Tonija Bijelića, proslavljena pjevačica Dragana Mirković nastavila je svoj život u luksuznom dvorcu nadomak Beča. Iako ovo velelepno zdanje dijeli sa svojom decom, snajkom i unukom, oni ipak nisu jedini stanari čuvenog zamka.

Pogledajte kadrove iz velelepnog zdanja:

Poznata folkerka je ranije otvoreno govorila o svom sinu i snajki, otkrivši detalje njihovog zajedničkog života pod istim krovom.

"Iako rizikujem da me djeca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani vjenčali i da smo sve to obavili u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega", rekla je pjevačica i dodala da je ponosna na svoju djecu:

"Marko i Manuela su djeca kakva se samo mogu poželjeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu."

Pogledajte još fotografija sina sa suprugom:

U dvorcu sa Draganom i djecom su i članovi posluge, koji takođe imaju svoj sprat u velelepnom dvorcu.

"Sin i ćerka su ponosni na mene"

Dragani su naslednici centar svijeta.

"Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: 'Djeco, šta vam je, pa znate svoju majku'. Mama je stijena. Nije sve uvijek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam", rekla je svojevremeno za "Premijeru" Dragana.

(Blic.rs/MONDO)