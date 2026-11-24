A.K. tek se juče oglasila na mrežama potvrdivši da je izašla iz zatvora, iako je zapravo puštena daleko ranije.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka zbog prijave za ucjenu koju je protiv nje podnio nekadašnji fudbaler Vujadin Savić, transrodna starleta A.K. ponovo je na slobodi. Iako je zatvor napustila još prije tri nedelje, ovu informaciju je vješto skrivala od javnosti sve do juče, kada je na društvenim mrežama konačno objavila fotografije i pokazala svoj trenutni izgled.

Vidi opis Transrodna starleta krila koliko je već na slobodi: Evo da li je bila u muškom ili ženskom zatvoru zbog ucjene Vujadina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: prinstscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: prinstscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: prinstscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: prinstscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: prinstscreen Br. slika: 7 7 / 7

Ona se trenutno nalazi u kućnom pritvoru sa nanogicom, a novac za njenu kauciju zajednički su obezbijedili njen bivši partner i bliska prijateljica.

Vujadin rekao da mu je tražila 50.000 eura

Podsetimo, u izjavi koju je dao u tužilaštvu, bivši fudbaler Vujadin Savić je ponavljao da ga je A.K. ucjenjivala na stravične načine, a te da je on pod pritiskom davao novac i poklone.

Međutim, ona je tražila sve više. I A.K. i Vujadin su izjavama rekli da su se duže poznavali, a fudbaler je rekao da mu je tražila 50.000 eura i da "nije znao gdje mu je glava".

Da li je bila u muškom ili ženskom zatvoru?

Ona se tereti za ucjenu, a kako nije prošla tranziciju do kraja, u zatvoru je bila smještena na muško odjeljenje jer joj u dokumentima piše da je muškarac.

(Blic.rs/MONDO)