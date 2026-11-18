Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić najavio da neće cio mandat provesti u Narodnoj skupštini, želeći da mlađi ljudi dođu u parlament.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“, Aleksandar Vučić, izjavio je danas na sjednici Skupštine da neće cijeli mandat provesti u Narodnoj skupštini, jer želi da neki mlađi ljudi dođu.

„Ja, sasvim sigurno, da vam olakšam to, neću provesti cijeli mandat u Narodnoj skupštini“, rekao je Vučić, dodajući da želi da neki mlađi ljudi dođu u parlament, uz opasku da, za razliku od Studentske liste, lista „Srbija pobjeđuje“ među poslanicima već ima mlade ljude.

Podsjetimo, Skupština Srbije nastavlja danas konstitutivnu sjednicu 15. saziva. Iako su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika i parlament je zvanično konstituisan, izbor predsjednika Skupštine nije završen tokom prvog dana zasjedanja.

Za mjesto predsjednika parlamenta predloženi su Aleksandar Čupić, kandidat Studentske liste, i Stojan Radenović, kandidat poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“. Prvi dan obilježili su oštra polemika između Aleksandra Vučića i Jova Bakića, neslaganja oko raspodjele mjesta u skupštinskim odborima i potpredsjedničkih funkcija, kao i rasprava o incidentu ispred parlamenta.

(MONDO)