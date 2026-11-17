Prilikom odlučivanja, kako su kazali, predsjednica Vrhovnog suda razmotrila je interes javnosti da bude neposredno upoznata sa radom sudova, položaj okrivljenog, moguće rizike za učesnike postupka i obim snimanja glavnog pretresa.

Izvor: Youtube/Pobjeda/Screenshot

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić donijela je odluku kojom je djelimično odobren zahtjev okrivljenog Aca Đukanovića za audio-vizuelno snimanje glavnog pretresa u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Nikšiću, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.

Odobreno je snimanje završnih riječi državnog tužioca, branioca okrivljenog, ukoliko je angažovan, i okrivljenog, kao i javnog objavljivanja presude. Zahtjev za snimanje cjelokupnog glavnog pretresa i njegov direktan televizijski prenos je odbijen.

"Odluka je donijeta u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku i Sudskog poslovnika koji uređuju uslove pod kojima se može odobriti audio-vizuelno snimanje suđenja, nakon razmatranja zahtjeva okrivljenog Aca Đukanovića od 10. novembra 2026. godine i pribavljenog izjašnjenja postupajućeg sudije Osnovnog suda u Nikšiću", saopštio je Vrhovni sud.

Prilikom odlučivanja, kako su kazali, predsjednica Vrhovnog suda razmotrila je interes javnosti da bude neposredno upoznata sa radom sudova, položaj okrivljenog, moguće rizike za učesnike postupka i obim snimanja glavnog pretresa.

U obrazloženju odluke istaknuto je da javnost suđenja i transparentnost pravosuđa nisu isto što i fizičko prisustvo javnosti, odnosno predstavnika medija u sudnici. Prisustvo u sudnici ograničeno je njenim kapacitetom, dok medijsko izvještavanje podrazumijeva izbor i tumačenje pojedinih djelova sudskog postupka. Objavljivanje cjelovitog, nemontiranog snimka omogućava građanima neposredan uvid u te djelove sudskog postupka, kažu iz Vrhovnog suda, prenose Vijesti.

Istovremeno, ocijenjeno je da snimanje dokaznog postupka nosi određene rizike: "Svjedoci i vještaci čiji bi iskazi bili javno prikazivani mogli bi biti izloženi pritisku ili uticaju, dok bi svjedoci koji još nijesu saslušani mogli unaprijed saznati šta su drugi svjedoci izjavili. Osim toga, tokom izvođenja dokaza mogu se iznositi podaci koji se odnose na treća lica."

Zbog toga je snimanje ograničeno na završne riječi učesnika postupka i javno objavljivanje presude. "Na taj način javnost će moći neposredno da se upozna sa stavovima tužilaštva i odbrane o rezultatima dokaznog postupka, kao i sa odlukom suda i njenim bitnim razlozima, uz najmanji rizik po pravičnost postupka i prava drugih učesnika", dodaju u saopštenju.

Snimanje će vršiti isključivo sud, preko ovlašćenog lica Službe za informacione tehnologije Sekretarijata Sudskog savjeta. Snimak će pod jednakim uslovima biti stavljen na raspolaganje svim zainteresovanim medijima, koji su prilikom njegovog korišćenja dužni da navedu da ga je sačinio sud.

Cjelovit i nemontiran snimak odobrenih djelova glavnog pretresa biće objavljen na internet stranici Osnovnog suda u Nikšiću, odmah po završetku dijela pretresa na koji se snimak odnosi, javljaju Vijesti.

Odlukom je zabranjeno snimanje sadržaja sudskih spisa, isprava koje se izvode kao dokaz, ličnih podataka trećih lica i komunikacije okrivljenog sa braniocem. Odobrenje se ne odnosi na snimanje koje bi vršile stranke, branioci ili druga lica.

Postupajući sudija može u svakom trenutku ograničiti ili prekinuti snimanje ukoliko ocijeni da ono ometa vođenje postupka ili utiče na njegove učesnike, o čemu se sačinjava zabilješka u zapisniku.

U odluci se naglašava da međunarodni standardi garantuju javnost suđenja, ali ne podrazumijevaju automatsko pravo na njegovo snimanje ili direktan televizijski prenos.

"O odobravanju snimanja odlučuje se na osnovu objektivnih kriterijuma, uz uvažavanje interesa javnosti, prava učesnika i potrebe da se obezbijedi nesmetano vođenje postupka", piše u saopštenju.