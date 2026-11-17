Završnim riječima tužilaštva i odbrane u Višem sudu u Podgorici okončano je suđenje Nikoli Drecunu, optuženom za teško ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića na Cetinju, 20. juna 2024. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Drecunu se sudi u odsustvu jer je u bjekstvu, a vijeće sudije Irene Šofranac Nedović prvostepenu presudu objaviće 30. novembra.

Državna tužiteljka Danka Ivanović Đerić zatražila je najstrožu zatvorsku kaznu, ocjenjujući da izvedeni dokazi potvrđuju da je Drecun postavio i aktivirao eksplozivnu napravu MRUD, od koje su stradali Roganović i Kaluđerović, a povrijeđeni Taso Jovanović, Mihailo Borozan i slučajna prolaznica Desanka Vujović, pišu Vijesti.

Prema navodima tužiteljke, eksploziv velike razorne moći bio je postavljen na grani drveta, na visini od oko sedam metara, i usmjeren prema ulazu u Sportski centar.

Pozvala se na DNK vještačenje koje daje ograničenu podršku zaključku da je Drecun jedan od dva donora biološkog materijala pronađenog na predmetima korišćenim za pričvršćivanje naprave. Na njima je utvrđen i biološki materijal nepoznatog muškarca.

Tužiteljka je navela i da su u stanu u kojem je Drecun boravio pronađene rukavice sa tragovima eksplozivne materije i njegovim DNK profilom.

Branilac optuženog, advokat Dragan V. Kovačević, predložio je oslobađajuću presudu, tvrdeći da nijedan dokaz pouzdano ne potvrđuje da je Drecun postavio i aktivirao eksploziv.

Istakao je da prisustvo biološkog materijala ne dokazuje neposredno izvršenje krivičnog djela.

Majka ubijenog Petra Kaluđerovića, Nada, poručila je da slučaj ne smije biti završen sa jednim optuženim i zatražila da se otkriju svi učesnici zločina, prenose Vijesti.

“Zahtijevam, a ne molim da ovaj slučaj ne smije biti završen sa jednim optuženim. Tražimo da se istraga proširi na NN lica i privedu pravdi svi koji su učestvovali u ovakvom monstruoznom činu”.

Poručila je da porodica ne traži novčanu naknadu za Petrovu smrt.

“Oni koji su prekinuli pravo na život Petru trebaju znati da danas njegovo mrtvo tijelo nije na prodaju... To je dug koji nema cijenu, on se pamti i nikad ne zaboravlja. Ne želimo taj prljavi novac da uđe u našu kuću jer bi ukaljao naše dostojanstvo, čast i obraz, a posebno čistu Petrovu dušu”, rekla je Kaluđerović.