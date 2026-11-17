Branislav Lečić doživio je neprijatnost ispred Skupštine

Izvor: MONDO

U Skupštini Srbije zakazana je konstitutivna sednica novog saziva, gdje se potvrđuju mandati poslanika i bira novo rukovodstvo.

Branislav Lečić, budući poslanik, inače 15. na listi oko SNS, takođe je doživio neprijatnost ispred Skupštine kada je dobio salvu zvižduka dok se probijao kroz masu.

Ljudi, koji su se prvo okupili u Pionirskom parku kako bi ispratili buduće poslanike na, kako su rekli, "veliki zadatak", uočili su slavnog glumca i nisu imali lijepe riječi za njega.

"Pale" su i psovke, a glumac je ipak zadržao osmijeh na licu, ne reagujući na uvrede, a potom je ušao u zgradu Parlamenta.

Ovo je izazvalo komentar "dosta hrabro, dosta hrabro", od pojedinaca iz mase.

Inače, Lidija Vukićević je takođe napadnuta pred ulazak u Skupštinu: