Izrazila je očekivanje da će sudovi nižeg stepena, imajući u vidu ustavnu ulogu Vrhovnog suda u obezbjeđivanju jedinstvene primjene prava, slijediti ovaj pravac, doprinoseći većoj dosljednosti sudskog odlučivanja.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Borba protiv pranja novca, kao jednog od najsloženijih oblika kriminaliteta, zahtijeva snažan institucionalni odgovor, kvalitetno obrazložene sudske odluke i usklađenost nacionalne sudske prakse sa standardima FATF-a, Komiteta MONEYVAL i relevantnim konvencijama Savjeta Evrope, piše Dan.

To je kazala je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić, otvarajući radionicu Savjeta Evrope posvećenu analizi pravosnažno okončanih predmeta pranja novca i povezanog oduzimanja imovinske koristi.

Predsjednica Vrhovnog suda istakla je da su preciznije tumačenje prava, dosljedna primjena međunarodnih standarda i konkretne mjere za unapređenje sudske prakse od ključnog značaja za jačanje pravne sigurnosti, efikasnosti postupaka i povjerenja javnosti u pravosuđe, navode u saopštenju iz Vrhovnog suda.

Naglasila je da analiza četiri pravosnažno okončana krivična postupka, koju su na inicijativu Vrhovnog suda Crne Gore pripremili eksperti Savjeta Evrope u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala, koji se realizuje kroz zajednički program Savjeta Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, predstavlja značajan osnov za sagledavanje djelotvornosti nacionalnog sistema u borbi protiv pranja novca i prepoznavanje prostora za unapređenje sudske prakse.

Ukazujući na potrebu da preporuke iz Analize dobiju konkretnu primjenu, Pavličić je najavila izradu Smjernica za izricanje krivičnih sankcija u predmetima pranja novca, sa ciljem uspostavljanja jasnijih kriterijuma i ujednačenijeg pristupa odmjeravanju kazni, uz puno poštovanje zakonskog okvira, načela individualizacije kazne i okolnosti svakog pojedinačnog predmeta.

Istakla je da Analiza sadrži ukupno 16 preporuka, od kojih se tri neposredno odnose na rad sudstva, naglašavajući da odgovor pravosudnih institucija mora biti usmjeren na njihovu praktičnu primjenu. U tom kontekstu, podržala je i dalje stručno usavršavanje sudija osnovnih sudova u oblasti pranja novca, prenosi Dan.

Za sudstvo, ovaj analitički dokument ima višestruku vrijednost. On omogućava kritičko sagledavanje sopstvene prakse, prepoznavanje prostora za unapređenje i, što je posebno važno, stvaranje uslova za ujednačeno i predvidivo postupanje u budućim predmetima, istakla je Pavličić, naglašavajući da je takav pristup neposredno povezan sa načelom pravne sigurnosti kao jednim od temelja vladavine prava.

Posebno je ukazala na pozitivnu ocjenu pravnog rezonovanja Vrhovnog suda Crne Gore u pogledu definisanja kriminalne aktivnosti, sadržanu u Analizi eksperata Savjeta Evrope. Prema njenim riječima, takva ocjena predstavlja profesionalno ohrabrenje, ali i potvrdu da kvalitetno obrazložene sudske odluke doprinose razvoju pravnih standarda.

Govoreći o odgovornosti najviše sudske instance za ujednačavanje sudske prakse, Pavličić je naglasila da razvoj pravnih shvatanja podrazumijeva spremnost sudova da preispituju ustaljene obrasce tumačenja i primjene prava, radi usklađivanja nacionalne sudske prakse sa međunarodnim standardima i evropskim pravnim vrijednostima, uključujući praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Izrazila je očekivanje da će sudovi nižeg stepena, imajući u vidu ustavnu ulogu Vrhovnog suda u obezbjeđivanju jedinstvene primjene prava, slijediti ovaj pravac, doprinoseći većoj dosljednosti sudskog odlučivanja.

O složenosti postupanja u ovoj oblasti svjedoče i podaci o radu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici. Tokom 2026. godine u radu tog odjeljenja bilo je ukupno 15 predmeta protiv 84 lica, od kojih 70 fizičkih i 14 pravnih. Šest predmeta odnosilo se na stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa pranjem novca, dok se devet odnosilo na krivično djelo pranje novca.

U istom periodu riješena su tri predmeta. U dva predmeta donijete su osuđujuće presude, od kojih je jedna postala pravosnažna, dok je druga ukinuta u žalbenom postupku. U trećem predmetu donijeta je prvostepena oslobađajuća presuda, koja je predmet žalbenog postupka.

Pavličić je ocijenila da ovi podaci ukazuju na obim i složenost predmeta, ali i na potrebu za pažljivo obrazloženim sudskim odlukama, dosljednom primjenom međunarodnih standarda i poštovanjem prava na suđenje u razumnom roku. Istovremeno, naglasila je značaj djelotvornog oduzimanja imovinske koristi, u skladu sa načelom da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, javlja Dan.

Poručila je da efikasna borba protiv pranja novca, uz dosljedno poštovanje standarda pravičnog suđenja, doprinosi jačanju povjerenja javnosti u pravosudni sistem. Zahvalila je Savjetu Evrope na kontinuiranoj podršci, ističući značaj međuinstitucionalne saradnje i otvorenog stručnog dijaloga u unapređenju postupanja nadležnih institucija.

Dvodnevna radionica „Analiza pravosnažno okončanih predmeta pranja novca i povezanog oduzimanja imovinske koristi u Crnoj Gori“, koja se održava u Podgorici, okuplja predstavnike sudstva, Specijalnog državnog tužilaštva, osnovnih državnih tužilaštava, Specijalnog policijskog odjeljenja i Finansijsko-obavještajne jedinice sa ciljem razmatranja nalaza i preporuka Analize i unapređenja međuinstitucionalne saradnje u borbi protiv pranja novca i oduzimanju imovinske koristi.