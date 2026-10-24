Sukobi policije i demonstranata u glavnom gradu Albanije eskalirali su tokom protesta, a policija je upotrijebila suzavac, gumene metke, vodene topove i šok-bombe, dok su demonstranti bacali kamenice, Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva.

Kako prenose mediji, sukobi su izbili na trgu Skenderbeg, ispred zgrade Ministarstva prosvjete, kao i u blizini sjedišta vladajuće Socijalističke partije i zgrade premijera.

Na nekoliko lokacija u centru Tirane izbili su manji požari, dok je policija na Bulevaru mučenika nacije upotrijebila vodene topove kako bi rastjerala okupljene. Demonstranti su zapalili i ulazna vrata Ministarstva životne sredine.

Napetosti su se proširile i na područje sjedišta Socijalističke partije, gdje su se okupile grupe demonstranata, zbog čega je policija pojačala prisustvo oko zgrade.

Albansko Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite saopštilo je da je tokom protesta povrijeđeno 13 osoba, među kojima su demonstranti, policajci i predstavnici medija, prenio je „Sputnjik“.

Pristalice albanske Demokratske partije ranije su kamenicama gađale zgradu Ministarstva prosvjete, nakon čega je policija upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala okupljene.

Demonstranti su prethodno ispred zgrade Vlade Albanije zapalili stolice koje je premijer Edi Rama postavio kao poziv studentima na dijalog.

Protest pristalica Demokratske partije održava se u znak solidarnosti sa studentima, čiji protesti traju već 12 dana.

Rama je ranije danas ponovo pozvao studente na dijalog uoči najavljenih protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima. Prethodnih dana postavljao je stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na razgovor, ali su oni odbili njegove pozive.

Protesti u Albaniji počeli su zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i ograničenim mogućnostima zapošljavanja mladih. Studentski protesti prerasli su u šire demonstracije protiv vlade Edija Rame, uz zahtjeve za njegovu ostavku.

(Mondo)