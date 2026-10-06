Policijska patrola u Novom Pazaru slučajno je prekinula lanac zlostavljanja maloletnice (16), za koju se sumnja da je duže od godinu dana bila primoravana na prostituciju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rutinska policijska kontrola u jednoj zabačenoj ulici u Novom Pazaru dovela je do otkrivanja slučaja se**ualne eksploatacije djevojčice (16) koja je, kako se sumnja, prethodnih godinu dana bila zlostavljana.

Policijski službenici su najpre primijetili djevojčicu u jednoj zabačenoj ulici, a budući da im je situacija na terenu djelovala "sumnjivo" odlučili su da je odmah kontrolišu i legitimišu.

Tokom razgovora i provjere identiteta, djevojčica je otkrila da ima 16 godina i da često dolazi u Novi Pazar kod D.E. (39) kojeg je predstavila kao svog dečka.

"Policajci su razgovarali sa njom i tokom razgovora saznali su da se ona već neko vrijeme prostituiše. Rekla je da povremeno dolazi u Novi Pazar kod dečka, koji je stariji od nje 23 godine. To im je bio alarm da detaljno provjere sve navode i otkriju ko je na to primorava", kaže izvor.

Brigu o djevojčici je, nakon hapšenja osumnjičenih, preuzeo Centar za socijalni rad u Raškoj.

Primoravao je da pruža s**sualne usluge

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni D.E. se tereti da je, tokom prethodnih godinu dana, povodio maloljetnicu i primoravao je na prostituciju. On je, kako se sumnja, djevojčicu primoravao da pruža seksualne usluge njegovim prijateljima i poznanicima na teritoriji Novog Pazara.

Uhapšena i majka djevojčice

Podsjetimo, lisice na ruke su stavljene i majci djevojčice, osumnjičenoj M.K.(55).

Prema nezvaničnim saznanjima, ona se tereti za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, jer, prema prvim informacijama, uopšte nije obraćala pažnju na to šta joj dijete radi i gdje provodi vrijeme.

Prijava i protiv maloljetnika, saslušan i tinejdžer

Krivična prijava je podnijeta i protiv maloljetnika zbog sumnje da je izvršio krivično djelo - prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnika za pornografiju.

Takođe, u toku istrage je saslušan i S.R. (18) protiv kojeg je takođe podnijeta prijava.