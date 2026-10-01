Huligani pravili haos na ulicama Novog Pazara, a za jednim bivšim zatvorenikom se traga jer je navodno imao i pištolj.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Užasne vijesti stižu iz Novog Pazara, a u centru pažnje su huligani koji su pravili haos. Kako prenose lokalni mediji, u Ulici oslobođenja u Novom Pazaru u srijedu oko 16 časova izbio je žestok sukob između dvije suprotstavljene navijačke grupe.

U masovnom obračunu korišćeni su noževi, sjekire i palice, pri čemu je više osoba povrijeđeno, ali prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen.

Kako prenosi portal "Sandžak danas", jedan od učesnika tuče je tokom haosa na ulici potegao pištolj! Navodno, sumnja se da je to K. B. Riječ je o ranije osuđivanom pripadniku navijačke grupe "Torcida Sandžak" koji je nedavno izašao iz zatvora. On je odmah nakon toga pobjegao sa lica mjesta i policija za njim intenzivno traga. Za sada nema potvrde da je tokom okršaja došlo do pucnjave.

Policija je zbog ovih incidenata privela četiri osobe. Za sada se pretpostavlja da je riječ o nastavku višegodišnjih sukoba koji u Novom Pazaru traju između različitih navijačkih grupa. Suprotstavljene ekipe sa tribine i ranije su se fizički obračunavale na gradskim ulicama.