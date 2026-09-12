Teška nesreća dogodila se u Novom Pazaru kada je kamion pokosio ženu u blizini tržnog centra u naselju Čerkez mahala, a nesrećna žrtva je preminula na licu mjesta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna ženska osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći u naselju Čerkez mahala u blizini tržnog centra kada je udario kamion.

Od udarca žena je završila ispod kamiona i preminula je na licu mjesta.

Još uvek nije poznato kako je došlo do tragičnog ishoda ove saobraćajne nesreće.

Policijski službenici PU Novi Pazara na licu su mjesta i vrše istragu.

(RTVNP/MONDO)