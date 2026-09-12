Stravična tragedija dogodila se danas u Novom Pazaru kada je nesrećna žena (67) pokušala da pređe ulicu i nastradala pod točkovima kamiona.

Izvor: Youtube/Infolid

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 16.25 časova dogodila u Ulici Save Kovačevića, kod poslovnog centra "Samald", u Novom Pazaru, smrtno je stradala I. H. (67).

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, žena je namjeravala preći ulicu, dok se na kolovozu nalazila kolona vozila. Pretpostavlja se da je u tom trenutku ušla u mrtvi ugao kamiona, zbog čega je vozač najvjerovatnije nije mogao vidjeti.

Nesretna žena potom se našla ispod teretnog vozila, a prema prvim informacijama, preko nje je prešla zadnja osovina kamiona tutinskih registarskih oznaka. Od zadobijenih povrijeda preminula je na mjestu nesreće.

Kamionom je upravljao N. Č., koji je ujedno i vlasnik vozila. Nakon tragedije bio je u stanju teškog šoka, zbog čega ga je ekipa Hitne pomoći prevezla u Opštu bolnicu Novi Pazar radi ukazivanja medicinske pomoći.

Od očevidaca se uzimaju izjave

Vozač kamiona N. Č. prevezen je vozilom Hitne pomoći u Opštu bolnicu Novi Pazar zbog veoma teškog psihičkog stanja izazvanog tragedijom. Prema informacijama koje prenose lokalni portali, trenutno mu se pruža sva potrebna medicinska pomoć.

Na licu mjesta nalaze se načelnica saobraćajne policije, javni tužilac i sudski veštak. Uviđaj je u toku, a od očevidaca se uzimaju izjave kako bi bile utvrđene sve okolnosti ove tragedije.

Saobraćaj u ovom dijelu grada je otežan. Precizan tok nesreće i eventualna odgovornost bit će poznati tek nakon završetka uviđaja i istrage nadležnih organa.

(Sandžak Danas/MONDO)