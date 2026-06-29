Aleksandar Vučić potvrdio da uskoro podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije i najavio održavanje izbora u narednom periodu.

Izvor: Video plus/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obraćanja iz Palate Srbije predstavio paket mjera za poboljšanje životnog standarda kada je najavio rast plata i penzija do kraja godine,a komentarisao i predstojeće vanredne parlamentarne i redovne predsjedničke izbore koji su zakazani za proljeće 2027. godine. Vučić je u subotu 27. jula najavio da uskoro podnosi ostavku na mesto predsednika.

"Imaćemo uskoro izbore, kad kažem uskoro mislim za tri, četiri mjeseca. Ne znam šta bih više rekao, to je to.

Šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, odluka će biti transparentna kao što sam najavio i podnošenje ostavke. Ni za koga to neće biti iznenađenje, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, svejedno je.

Ljudi to sad svakako mogu da očekuju uskoro, to zavisi od organa nekih političkih stranaka, moje energije i svega drugog. Nisam skratio svoj mandat, držim se Ustava, radim sve transparentno i tako će biti i ubuduće", objasnio je predsjednik Srbije.