Vrhovni sud je zaključio da postoji opravdana bojazan da bi Ljepavić, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao uticati na svjedoke i na taj način ometati dalje vođenje krivičnog postupka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor Željku Ljepaviću, osumnjičenom za pranje novca, za još tri mjeseca, pa pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 29. decembra 2026. godine, prenosi CdM.

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 21. septembra 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog Ž. Lj., produžilo je pritvor za još tri mjeseca, tako da po ovom rješenju može trajati najduže do 29. decembra 2026. godine”, saopšteno je iz ovog suda.

Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva, Ljepavić se sumnjiči da je od prve polovine 2019. do kraja 2022. godine koristio novac za koji je znao da potiče iz kriminalne djelatnosti. Sumnja se da je novac pribavljen davanjem zajmova uz ugovaranje nesrazmjerne imovinske koristi, nakon čega je korišćen za kupovinu nepokretnosti u Crnoj Gori, sa ciljem prikrivanja njegovog porijekla.

“Kako se navodi u naredbi, dio tih novčanih sredstava i to u iznosu od 89.200 eura koristio je za kupovinu nepokretnosti. Sumnja se i da je Ž. Lj. prilikom kupovine nepokretnosti zaključivao fiktivne pravne poslove, među kojima ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu i ugovor o kompenzaciji, radi prikrivanja porijekla novca i imovine povezane sa kriminalnom djelatnošću”, dodaje se.

Vrhovni sud je zaključio da postoji opravdana bojazan da bi Ljepavić, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao uticati na svjedoke i na taj način ometati dalje vođenje krivičnog postupka.

“Sud je ocijenio i da postoji realna opasnost da bi okrivljeni mogao ponoviti krivično djelo. Prilikom takve ocjene, Vrhovni sud je imao u vidu njegovu raniju osuđivanost 2021. godine za produženo krivično djelo zelenaštvo, kao i činjenicu da to krivično djelo i pranje novca, za koje je sada osnovano sumnjiv, imaju izraženu imovinsku komponentu i povezana su sa ostvarivanjem protivpravne imovinske koristi”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Pritvor Ljepaviću prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 30. juna 2026. godine, a potom je produžen rješenjem krivičnog vijeća tog suda od 23. jula 2026. godine.