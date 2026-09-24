Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu protiv njih, koju je SDT podiglo 29. juna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

M.S. i G.C. odgovaraće pred sudom zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, kao i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu protiv njih, koju je SDT podiglo 29. juna.

„Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 17/26, od 16. septembra ove godine, potvrdilo optužnicu Kt-S br. 166/26, od 29. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih M.S. i G.C., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, saopšteno je iz SDT-a.