Koristeći bezbjednosni propust u PeopleSoft softveru, hakeri tvrde da su kompromitovali cloud servere i došli do ličnih dokumenata više od 5.000 zaposlenih, ali i tajnih informacija o kontraobavještajnim operacijama.

Izvor: Kurir/Reuters

Poznata hakerska grupa tvrdi da je izvela veliki napad na FBI i ukrala između dva i tri terabajta osjetljivih podataka. Među njima se navodno nalaze lični podaci hiljada zaposlenih, ali i informacije o agentima i kontraobavještajnim operacijama usmerenim na Kinu i Rusiju.

Grupa ShinyHunters tvrdi da je do podataka došla korišćenjem "zero-day" bezbjednosnog propusta u PeopleSoft softveru kompanije Oracle. Na taj način hakeri su, prema sopstvenim navodima, dobili pristup Amazon Web Services GovCloud serverima.

Reuters i 404 Media dobili su uzorak navodno ukradenih podataka. Materijal sadrži imena, adrese, brojeve telefona, datume rođenja, brojeve socijalnog osiguranja i kontakte za hitne slučajeve oko 5.000 zaposlenih u FBI-u.

Hakeri tvrde da su došli i do znatno osjetljivijih informacija. Među njima su detalji o pojedinim radnim zadacima agenata i jedinicama FBI-a koje se bave obavještajnim, bezbjednosnim i kontraobavještajnim poslovima, uključujući operacije usmjerene na Kinu i Rusiju.

FBI nije potvrdio obim navodne krađe podataka.

Agencija je saopštila da je upoznata sa tvrdnjama sajber kriminalaca o kompromitovanju portala FBIJobs.gov i mogućem curenju ličnih podataka zaposlenih. Takođe je dodala da incident "aktivno i agresivno istražuje".

Osveta umjesto iznude novca

ShinyHunters je prethodnih godina povezivan sa napadima na mnoge velike kompanije, uključujući Ticketmaster i Rockstar Games, pri čemu je cilj često bila finansijska iznuda.

Ovog puta grupa tvrdi da novac nije motiv.

Predstavnik ShinyHunters-a rekao je za 404 Media da grupa želi da izvrši pritisak na FBI zbog izvještaja objavljenog u maju. U njemu je agencija navela da hakeri preuveličavaju pristup osetljivim i ličnim podacima kako bi žrtve naveli da plate otkup.

Hakeri sada navodno zahtijevaju da FBI tu tvrdnju izmijeni ili povuče.