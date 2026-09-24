Željko Obradović imao je doček u Atini, na prvom zvaničnom meču od kada se vratio u Panatinaikos.

Izvor: Printscreen/X/Paobcgr

Željko Obradović imao je lijep doček u Atini i onda se radovao prvoj pobedi klupi novog-tarog kluba. U "OAKA" dvorani je vodio Panatinaikos u prvom zvaničnom meču od kada se vratio na klupu "zelenih", a njegov tim je deklasirao Pariz - 91:72.

"Posle 5.227 dana Željko Obradović je ponovo na našoj klupi. Opet je tamo gdje je pisao istoriju. Tamo gdje pripada. Kući. Jedno ime odzvanja i stvara jezu dok hiljade glasova skandira njegovo ime. Ovacije. Legenda nastavlja", stoji u objavi grčkog kluba uz naslov "kralj se vratio".

Vidi opis Ubjedljiva pobjeda Panatinaikosa: Željko Obradović se vratio kući posle 5.227 dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Vratio se srpski stručnjak u Atinu, po odlasku iz Partizana je čekao nekoliko mjeseci i onda prihvatio ponudu Dimitrisa Janakopulosa. Sada sa "zelenima" cilja ono što mu nedostaje - deseta evroligaška titula.

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5,227 days later, Coach Zeljko Obradovic takes his place on our sideline once again. Back where history was written. Back where he belongs. Back HOME.



One name echoing and pure chills across thousands of voices chanting his name. An iconic…pic.twitter.com/ia0AyasUkE — Panathinaikos BC (@Paobcgr)September 24, 2026

Prvi meč je protiv Pariza u Atini i već je sredinom druge dionice razlika bila velika (42:23)... Već tada je moglo da se zaključi kako će da teče meč.

Pitanje pobjednika nije se postavljalo ni u jednom momentu, Maitijas Lesor i Geršon Jabusele su dominirali u reketu, Silvan Francisko je blistao, pa se izostanak Kendrika Nana nije ni osjetio.