Tri osobe uhapšene su zbog ubistva vlasnika piljare Radoja G. na Karaburmi, nakon brutalnog zločina i pljačke.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić/ Društvene Mreže

Tri osobe uhapšene su zbog ubistva vlasnika piljare Radoja G. na Karaburmi, saznaje Telegraf.rs.

Slobode su lišeni dvije žene i jedan muškarac za koje se sumnja da su muškarca skinuli golog, vezali, mučili, ubili, opljačkali i pobjegli.

Pronađen dio novca koji su odnijeli iz stana ubijenog.

Podsjetimo, tijelo Radoja G. (73) pronađeno je na potkrovlju zgrade na Karaburmi. Prema prvim informacijama, bio je potpuno nag, sa rukama vezanim iza leđa pertlama, a tijelo je zatečeno na dušeku. Prema nezvaničnim saznanjima, nedavno je prodao stan za oko 180.000 eura.

Mještani kažu da ne mogu da povjeruju da je njihov dugogodišnji komšija nastradao na tako brutalan način.

Vidi opis Vezali ga golog, pa ga mučili i ubili: Uhapšene dvije žene i muškarac zbog ubistva vlasnika piljare na Karaburmi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 16 / 16

Kako ističu, Radivoje je bio vrijedan i pošten čovjek koji je decenijama radio i stekao imovinu svojim trudom.

"Rašu poznajem više od 30 godina. Imao je dvije piljare i cio život je radio. Nikada nije bio čovjek koji je trošio ili se razmetao, čak nije ni na odmor išao. Sin mu je pomagao u poslu, a ćerka drži radnju zdrave hrane. Bio je imućan, ali sve što je imao, a imao je silne pare, sve je stekao svojim radom. Mnogo mi je žao što je ovako završio", kaže jedna komšinica.

Njene riječi potvrđuje i druga stanovnica Karaburme, koja ističe da je Radivoje bio omiljen među komšijama.

"Raša nije bio čovjek koji se svađao ili pravio probleme. Nije ni mrava zgazio, uvijek je bio spreman da pomogne i mnogi su ga poštovali. Zato nas je sve ovo posebno potreslo. Strašno je da neko tako završi", priča ona.