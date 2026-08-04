Protok Dunava na ulazu u Rumuniju pao je na 1.450 kubnih metara u sekundi, a do 9. avgusta mogao bi da bude niži od minimuma iz 2003. godine.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rumunije Facebook printscreen

Protok Dunava na ulazu u Rumuniju i dalje se smanjuje, ali je nivo rijeke posle izvedenih kontrolisanih eksplozija u području nuklearne elektrane Černavoda porastao za dva santimetra u odnosu na dan ranije.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca izjavio je da je nakon izvedenih eksplozija u Dunavu u području nuklearke Černavoda, nivo rijeke porastao za dva santimetra u odnosu na dan ranije što obezbjeđuje njen kontinuirani rad.

"Prognoza je ukazivala na smanjenje od dva santimetra, ali je operacija donijela neto dobitak od najmanje četiri centimetra, što znači još dva dana rada osim dosadašnjih faza", napisao je Miruca na Fejsbuku.

Kritična referentna tačka

Portparolka kompanije "Vode Rumunije" (Apeke Romane) Ana Marija Agiju izjavila je za portal Digi24 da protok Dunava na ulazu u zemlju i dalje opada i da je ta kompanija dovezla dva bagera kojima će se ubrzati operacija utovara barži.

"U prvoj fazi je postojala tendencija stabilizacije nivoa Dunava na -218 cm u području Černavode. Ta tendencija je tokom noći počela da se poboljšava, porastao je za dva santimetra, što je važan dobitak za nekoliko dana. Kritična referentna tačka, prema prognozi, bio bi pad od 15 centimetara do 9. avgusta, što bi otežalo rad postrojenja", rekla je Agiju.

Prema njenim riječima, operacija izvođenja kontrolisane eksplozije je veoma važna i cilj joj je bio da se smanji jaz koji je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu predvidio.

"Svaki santimetar koji dobijemo je još jedan dodatni dan za rad elektrane. Govorimo o desetinama kubnih metara koji se dovode do Starog rukavca Dunava da bi rad elektrane mogao da se nastavi", rekla je Agiju.

Smanjuje se i dalje protok Dunava

Agiju je dodala, takođe, da se protok Dunava na ulazu u zemlju i dalje smanjuje.

"Dotok je tri puta niži od višegodišnjeg prosjeka iz avgusta, od 3.900 kubnih metara u sekundi. Protok Dunava na ulazu u zemlju se smanjio i dostigao 1.450 kubnih metara. Prognoza pokazuje da će 9. augusta dostići 1.400, što je ispod minimuma iz 2003. To znači da i dalje usmjeravamo svoje snage na održavanje minimalnih protoka u području Černavode", rekla je Agiju.

Napominje i da se narednih nedelja očekuje povećanje protoka Dunava, nakon padavina u Austriji koje su zabilježene u gornjem slivu Dunava, ali da je potrebno sedam dana da ta količina vode koju Dunav donosi stigne do Rumunije i još pet dana da stigne do Černavoda.

Rumunija je tokom avgusta zbog pada proizvodnje struje proglasila vanredno stanje.

Uzrok je rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je doveo do isključenja jednog reaktora u nuklearnoj elektrani Černavoda, izjavio je ranije premijer Ilije Bolođan.

Osim u Rumuniji, nizak vodostaj Dunava doveo je do problema u radu nuklearke u Mađarskoj, jer nema dovoljno vode za hlađenje reaktora.