Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku Vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obilježavanje akcije “Oluja” u Kninu, navodeći da istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu, prenosi RTS.

Izvor: Prva tv printscreen

“Zvanična Crna Gora učestvuje u proslavi ‘Oluje’, a nikoga nije poslala na komemorativno sjećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, već tek početak takvih odluka”, tvrdi predsjednik Srbije.

Ocjenjuje da su očekivanja dijela javnosti nakon političkih promjena u Crnoj Gori 2020. godine bila prevelika i poručuje da Srbija mora da nastavi da pruža podršku Srpskoj i srpskom narodu u Crnoj Gori.

“Dobro je da sve te činjenice možemo da saberemo, jer ćemo biti pripremljeniji za političke događaje koji dolaze. Treba da budemo svjesni svih problema i podjela koje su nam nametnuli”, zaključuje Vučić.