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"Imao sam priliku da prevarim Vericu": Veljko prvi put progovorio o iskušenjima u braku

"Imao sam priliku da prevarim Vericu": Veljko prvi put progovorio o iskušenjima u braku

Autor Jelena Sitarica
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Veljko Kuzmančević dotakao se svog odnosa sa proslavljenom dizajnerkom Vericom Rakočević

Veljko prvi put progovorio o iskušenjima u braku Izvor: Instagram / kuzmancevicv

Veljko Kuzmančević i Verica Rakočević već više od 10 godina uživaju u skladnom braku, iako su od samog početku bili na udaru kritika zbog razlike u godinama.

Veljko je nedavno govorio o njihovom odnosu, ističući da im je vjernost vrlo bitna, te da uprkos prilikama, nikada nije prevario svoju suprugu.

- Svako ima priliku da prevari, uvijek imaš priliku, to je naš posao, umjetnički posao i saradnja sa ljudima. Naravno da sam imao priliku, naravno da je Verica imala priliku - priča Veljko. 

- Ja mislim čak da njoj više šalju poruke i da ona to ima, ja nemam. Siguran sam da me nikad ne bi prevarila, ali ima udvarače, u to sam siguran.

Podsjetite se kako je par izgledao na vjenčanju:

Kako je otkrio, Verici udvarači najčešće pišu na društvenim mrežama, a poruke zajedno čitaju.

- Pokaže ona meni s vremena na vrijeme poruke, ja gledam i kao, znaš ja to nemam, meni niko ne piše, ali valjda je to normalno. Ipak je ona žensko - ispričao je Veljko za Hype TV.

Podsjetite se i koliko su se Verica i Veljko promijenili za sve ove godine:

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Tagovi

verica rakočević veljko kuzmančević

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