Bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos ponuđen je Romi, klubu koji je delimično u vlasništvu Luke Dončića

Izvor: MN Press

Reprezentativac Slovenije i NBA as Luka Dončić riješio je da se osim karijere na terenu posveti i drugim poslovima. Donio je odluku o ulaganju u SPQR Romu iz Italije, ali čini se da ne cvjetaju ruže ovom timu, pošto potraga za trenerom traje već duže vrijeme. Na kraju, jedan od prijedloga je da Janis Sferopulos preuzme ovaj tim.

Luka Dončić i Doni Nelson su već odbijeni od strane Luke Bankija, a želju da vodi ovaj tim nije izrazio ni Teri Stots. Potom se pojavila vijest da bi Igor Miličić mogao da preuzme ovaj tim, ali djeluje da su pregovori propali, pa je klubu ponuđen bivši trener Crvene zvezde - Janis Sferopulos.

Vidi opis Janis Sferopulos preuzima klub Luke Dončića? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Od trenutka kad je napustio Crvenu zvezdu, Sferopulos je bez angažmana, pa su nagađanja o nastavku karijere grčkog stratega postala svakodnevna. Govorilo se da bi mogao u neki od timova iz Evrolige, poput Efesa, a onda i Barselone, dovodio se i u vezu sa PAOK-om, ali je i dalje dostupan na tržištu.

Ono što je trenutno jedino poznato jeste da je Niko Menion riješio da bude deo ovog projekta, a govori se i da bi Tamir Blat mogao da obuče dres Rome.

Klub Luke Dončića igra u Evrokupu, nalazi se u grupi D gdje su tim Saše Đorđevića, ali i Andree Trinkijerija, a odskora i Bogdana Karaičića, koji će voditi bugarsku ekipu. U grupi su još Monako, Bahčešehir, Manresa, Ulm, Roma, Lijetkabelis, PAOK i Balkan Botevgrad.