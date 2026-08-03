PSŽ se pojačava ovog ljeta: nakon prodaje igrača, fokusira se na Zajona Suzukija iz Parme. Pročitajte sve detalje o transferima.

Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Pari Sen Žermen odlučio je ovog ljeta da se ozbiljno pojača uprkos tome što je posljednje dvije sezone osvajao Ligu šampiona. Prvo su Parižani prodali igrače koji su višak - i zaradili su preko 150 miliona od Ramoša, Muanija i Lija - dok sada planiraju da zarađeni novac ulože u novajlije.

Već su u toku pregovori sa Mikom Godtsom iz Ajaksa, za koga će dati između 40 i 60 miliona evra, a sada je PSŽ krenuo i po novog golmana. To će biti Zajon Suzuki iz Parme koga je htio i Juventus.

Ko je Suzuki?

U pitanju je japanski čuvar mreže, inače rođen u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegov karijerni put je vrlo zanimljiv jer u Uravi, gdje je počeo profesionalnu karijeru, nije bio prvi izbor. Otišao je potom u Sent Truden u Belgiju, odakle je privukao pažnju Parme. Već dvije sezone brani za ovaj klub, s tim da je prošle godine imao problema i s povredama, tako da je nastupio na samo 22 utakmice.

PSŽ je za njega ponudio 30 miliona evra i vjeruje da će to biti dovoljno da pobijedi Juventus, a trener Luis Enrike planira da mu da "jedinicu" - i učini ga starterom prvaka Evrope.

Prethodne sezone Pari Sen Žermen je ostao bez Đanluiđija Donarume, koga je prodao u Mančester siti kada je počeo da pravi probleme oko ugovora, a potom je doveo Luku Ševalijea koji je bio van forme - i potom se povrijedio. Zamijenio ga je Matvej Safonov koji je bio solidan u Ligi šampiona, ali procjena je da "svecima" treba bolji golman.