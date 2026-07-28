Crnogorska granična policija deportovala je i predala policiji Srbije S.V, koji je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno ne teritoriji te zemlje.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"On je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i kako se sumnja planirao izvršenje teškog krivičnog djela", piše u objavi Uprave policije na mreži X.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su prethodno locirali i uhapsili S.V. na teritoriji Podgorice.