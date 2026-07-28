Crnogorska granična policija deportovala je i predala policiji Srbije S.V, koji je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno ne teritoriji te zemlje.
"On je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i kako se sumnja planirao izvršenje teškog krivičnog djela", piše u objavi Uprave policije na mreži X.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su prethodno locirali i uhapsili S.V. na teritoriji Podgorice.
Službenici Sektora granične@PolicijaCGsu danas deportovali i predali policiji lice S.V. osuđeno za KD ubistvo u .— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)July 27, 2026
On je na ilegalan način ušao u i kako se sumnja planirao izvršenje teškog KD.
Službenici OB#PG su prethodno locirali i uhapsili S.V. na teritoriji#PGpic.twitter.com/iQ62JFBKrK