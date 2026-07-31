Turski državljanin u poslednjem trenutku uhapšen na beogradskom aerodromu nakon ubistva ruske državljanke Ljudmile u Beogradu.

Izvor: MUP/VJT

Beogradska policija uhapsila je turskog državljanina K.E. (25) na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu zbog sumnje da je ubio Ruskinju Ljudmilu Konstantinovnu, čije je tijelo danas pronađeno u kanalu u Padinskoj Skeli. Prema saznanjima Kurira, osumnjičeni za zločin u posljednjem trenutku je zaustavljen i uhapšen na beogradskom aerodromu.

Viši javni tužilac u Beogradu, koji rukovodi istragom, u posljednjem trenutku izdao je nalog graničnoj policiji da privede turskog državljanina koji je pokušao da pobjegne iz Srbije. Kako dalje saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem, pripadnici granične policije ušli su u tranzitni prostor i uhapsili turskog državljanina koji je namjeravao da napusti Srbiju.

„Sekunde su bile u pitanju, bukvalno je za manje od minuta moglo da se dogodi da napusti Srbiju. Plastični kofer bio je umotan, očigledno je učinio sve da prikrije tragove prije nego što je namjeravao da napusti Srbiju“, rekao je izvor Kurira.

Izvor: MUP/VJT

Da podsjetimo, ruska državljanka Ljudmila Konstantinovka nestala je u subotu 25. jula u Beogradu u večernjim časovima. Za njom se tragalo od subote, ali je tijelo danas pronađeno u kanalu u Padinskoj Skeli.