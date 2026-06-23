Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv J.C.G.N. i S.C.G. zbog pripreme teškog ubistva i nedozvoljenog nošenja oružja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Kraljevine Švedske J.C.G.N. i državljanke Republike Južne Afrike S.C. G. zbog postojanja opravdane sumnje da su 31. januara 2026. godine po prethodnom dogovoru, kao saizvršioci, preduzimali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo, kao i jer je istom prilikom J.C.G.N, neovlašćeno nosio poluautomatski pištolj, sa jednim metkom u ležištu i 13 metaka u okviru.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, J.C.G.N. i S.C.G. na teret se stavlja krivično djelo Teško ubistvo iz člana 114 stav 2 u vezi stava 1 i člana 33 Krivičnog zakonika (pripremne radnje), a J.C.G.N. i krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 KZ.

Tužilaštvo je predložilo sudu u da okrivljenima produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz Tužilaštva.

Postoji opravdana sumnja da su se 31. januara oko 9:50 časova J.C.N.G. i S.C.G. skuterom marke „Piaggio“ bez registarskih oznaka i naljepnice, sa flašom benzina, upaljačem i rezervnom garderobom, dovezli do jednog restorana u ulici Vase Pelagića na teritorji GO Savski venac, tako što je skuterom upravljao J.C.N.G. noseći zelenu kacigu na glavi, dok je iza njega sjedjela S.C.G. sa bijelom kacigom na glavi, noseći u rukama torbu za dostavu hrane i pića.

Po dolasku do restorana, okrivljena je prešla na mjesto vozača skutera, koji je bio u radu, spreman za vožnju, ne skidajući kacigu sa glave, dok je J.C.N.G. uzeo torbu za dostavu i ušao u pomenuti restoran, pa je u prostoru između ulaznih i prvih vrata objekta skinuo kacigu u koju je stavio pištolj marke "Stoeger STR-9", koji je prethodno izvadio iz torbe za dostavu.

J.C.N.G. je razgledao goste po restoranu, gdje su za prvim stolom sjedjela četvorica muškaraca, među kojima je bio i sada pokojni A.N, pa je nastavio kretanje ka šanku, gdje se okrenuo, pogledao u pravcu A.N. i vratio nazad ka izlaznim vratima restorana. Došao je do navedenih lica, napravio iskorak ka njima, pa se obratio A.N. rečima: Kako si?“ nakon čega je izašao iz restorana.

Dvojica prisutnih muškaraca su krenuli za okrivljenim koji je sjeo na skuter na kojem ga je čekala okrivljena, kojom prilikom je muškarac sustigao J.C.N.G, pa je došlo do guranja usled kojeg je skuter pao na zemlju, ali je okrivljeni pobjegao u pravcu parka "Vojvoda Putnik", dok je okrivljena zadržana od strane muškarca.

J.C.N.G. se nakon nekoliko minuta vratio na lice mjesta gdje je zadržan.

Njemu se na teret stavlja i jer je istom prilikom neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju bez dozvole nadležnog organa, i to funkcionalno ispravan poluautomatski pištolj sa olučenom cijevi marke "Stoeger", model "STR-9", kalibra 9×19, sa okvirom, u kojem je u ležištu zatečen jedan metak i 13 metaka u okviru.

Pomenuto oružje, koje je prilikom bjekstva odbacio okrivljeni, pronašli su policijski službenici u žbunju u parku "Vojvoda Putnik".

(MONDO)