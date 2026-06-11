Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je produženje pritvora osumnjičenima za teško ubistvo Aleksandra Nešovića zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: MONDO/Sandra Krstanovic

Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da za još do 30 dana produži pritvor prema sedmoro osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ 12. maja 2026. godine, a kojima ističe pritvor određen u trajanju od 30 dana.

Predlog za produženje pritvora Saši V. i Mariu S. podnet je zbog opasnosti od bekstva da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično djelo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

U odnosu na Veselina M. predloženo je produženje pritvora da ne da ne bi uništio, sakrio, izmijenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog djela.

Produženje pritvora za Danku V. je predloženo jer je za krivično djelo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora je prema Nenadu L. i Dejanu S. predloženo da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, a prema Jasni Ž, da ne bi uništila, sakrila, izmijenila ili falsifikovala dokaze ili tragove krivičnog djela.

(MONDO)