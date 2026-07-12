Prema prvim informacijama, putnički kombi iz za sada neutvrđenih razloga sletio je sa kolovoza.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mjestu Lipci, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđeno više osoba, potvrđeno je nezvanično portalu CdM iz policije.

Prema prvim informacijama, putnički kombi iz za sada neutvrđenih razloga sletio je sa kolovoza.

Nezgoda se dogodila oko 13.40 časova, a uviđaj je u toku. Više detalja o okolnostima udesa i stepenu povreda biće poznato nakon završetka policijske istrage.