Avionom Vlade Srbije biće prevezeni ljekari različitih specijalnosti koji treba da transportuju povrijeđene državljane Srbije na lečenje u Niš.

Izvor: Printscreen/RTS, Služba zaštite i spasavanja Kotor

Multidisciplinarni medicinski tim Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Niš biće danas upućen avionom Vlade Srbije u Crnu Goru kako bi preuzeo pacijente povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju dogodila na magistralnom putu Lipci–Grahovo, izjavio je sinoć dr Aleksandar Nikolić iz te zdravstvene ustanove.

"Generalni direktor Milan Lazarević formirao je medicinski tim od 10 lekara, različitih specijalnosti, u skladu sa potrebama povrijeđenih sugrađana. I planirano je da sjutra, u toku dana, tri puta avionskim prevozom, avionom Republike Srbije, odemo do Tivta i nazad. Naš zadatak je da bezbjedno transportujemo te povrijeđene sugrađane od Tivta do Niša, a zatim da ih od Niškog aerodroma prevezemo bezbjedno u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gdje će se nastaviti adekvatna nega i rehabilitacija" rekao je sinoć Nikolić, prenose agencije.

On je izrazio zahvalnost kolegama iz Crne Gore koji su pomogli povrijeđenima, kao i svim kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu koji će danas učestvovati u medicinskom transportu.

"Ovim smo pokazali da Republika Srbija, grad Niš i Univerzitetski klinički centar, kao tercijalna zdravstvena ustanova na čelu sa profesorom Lazarevićem, i te kako pokazuju zajedništvo i da je prioritet kvalitet pružene zdravstvene zaštite pacijenata uvijek na prvom mjestu" rekao je Nikolić.

Na pitanje koliko ima pacijenata i kakvo je stanje, Nikolić odgovara da je u Crnoj Gori na liječenju trenutno osam pacijenata, od kojih gotovo svi imaju neke povrede.

"Četvoro pacijenata je sa teškim tjelesnim povredama. Jedan dječak se nalazi u vještačkoj komi na mehaničkoj ventilaciji. Kada njegovo stanje bude zadovoljavajuće, biće transportovan, u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja, ili u Niš ili u Beograd. Ostali pacijenti će svi biti transportovani u Univerzitetski klinički centar u Nišu, i ja se nadam da će već sjutra, u toku dana, oni svi biti bezbjedno hospitalizovani u Univerzitetskom kliničkom centru" rekao je Nikolić i dodao da očekuje da sedam pacijenata danas bude primljeno u Univerzitetski klinički centar.

On je naveo da multidisciplinarni tim formiran u skladu sa zadobijenim povredama građana i u njemu se nalaze neurohirurg, ortoped, neurolog, internista, anesteziolog.

Medicinski tim će danas poletjeti sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki" po povrijeđene pacijente, koji bi, ukoliko to zdravstveno stanje bude dozvolilo, istog dana trebalo da budu prevezeni u Niš i zbrinuti u UKC Niš. U slučaju da transport ne bude moguć zbog medicinskih razloga, tim će se vratiti po preostale pacijente kada se za to steknu uslovi, rečeno je Tanjugu u toj zdravstvenoj ustanovi.

U saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju dogodila na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mjestu Lipci, poginula je 21-godišnja djevojka, dok je 17 putnika povrijeđeno. Stradala djevojka i svi povrijeđeni su državljani Srbije.