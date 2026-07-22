Dječak Danilo, povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, probudio se iz kome, a danas će avionom Vlade Srbije biti prevezen u Klinički centar Niš.

Izvor: služba zaštite i spašavanja Kotor

Minule nedelje, Grad Niš je sa Vladom Srbije obezbijedio avion koji je dovezao povrijeđene Nišlije u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na žalost, u toj nesreći stradala je dvadesetjednogodišnja djevojka, zbog čega je grad proglasio Dan žalosti.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, gostujući u jutarnjem programu na Euronews Srbija saopštio je dobre vijesti. On je istakao da će danas biti obavljen novi prelet za Crnu Goru.

"Vijest dana jeste novi prelet aviona Vlade republike Srbije da se preveze mladi Danilo koji je veliki borac. Bio je u komi izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš", rekao je Pavlović i dodao:

"Danas sam presrećan što će i on da se vrati u našu Srbiju i što će moći da se vrati svojoj porodici", istakao je gradonačelnik Niša.

(Euronews/MONDO)